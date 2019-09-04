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Çankaya’da mor şenlik 7 Eylül’de başlıyor

Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı “Bi’Yerlerde Şenlik Olsa” etkinliği ile 7 ile 8 Eylül’de Çankayalılara keyifli iki gün yaşatmaya hazırlanıyor.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:06
Çankaya’da mor şenlik 7 Eylül’de başlıyor

Çankaya Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı “Bi’Yerlerde Şenlik Olsa” etkinliği ile 7 ile 8 Eylül’de Çankayalılara keyifli iki gün yaşatmaya hazırlanıyor.


Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde ve var olan eşitsizliklerin giderilmesinde yerel yönetimler arasında öncü rolünü sürdüren Çankaya Belediyesi, kadınların el emeğine dayalı ürünlerini satışa sunacağı “Bi’Yerlerde Şenlik Olsa” etkinliği düzenliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışıyla hizmet veren, kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesi, kadınlara eşit imkan ve hizmetler sunulması amacıyla çalışmalar yürüten Çankaya Belediyesi, şenliği Çayyolu bölgesinde bulunan Muharrem Dalkılıç Parkı’nda gerçekleştirecek. Şenlik boyunca ücretsiz stantlarda yer alan ürünlerden elde edilen tüm gelir kadınların olacak.


7 ile 8 Eylül tarihlerindeki şenliğin ilk gününde 12.00 ile 13.00 saatleri arasında ritim atölyesi düzenlenecek. Çocuk etkinliklerinin ve boyama atölyelerinin de yer alacağı parkta, 14.00’de Retro Queen, 16.30’da Hüsne Ozan, 19.30’da ise İstanbul Oniki Orkestrası konserleri sanatseverlerle buluşacak. Şenliğin ikinci günü de yine 12.00’de ritim atölyesiyle başlamasının ardından 14.00’de zumba ile devam edecek. Çocuk etkinliklerinin ve boyama atölyesinin de gün boyu süreceği etkinlikte 16.30’da Pırılay, 19.30’da ise Yonca Lodi konserleri yer alacak.


Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2853. Cadde Çayyolu adresinde bulunan Muharrem Dalkılıç Parkı’na ulaşım Çankaya Belediyesi servis araçlarıyla sağlanacak. Çankaya Belediyesi Kolej Otoparkı’ndan 12.00, 14.00, 17.00 saatlerinde kalkacak servisler, 21.30’da ise dönüş için hazır olacak.



“Önceliğimiz kadın üretimini teşvik etmek”


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, söz konusu etkinlikleri kadın emeğinin görünür kılınması ve değerini maddi olarak da bulabilmesi için düzenlediklerini belirterek, “Kadın üretimini teşvik etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kadın emeğini görünür kılmak, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın içinde var olmasını sağlamak üzere yaptığımız çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:06
  1. konser
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