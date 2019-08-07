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Çankaya’da Kurban Bayramı öncesi eğitim semineri

Çankaya Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların doğru bilgilenmesi için "Kurban Kesiminde Dikkat Edilecek Hususlar ve Hijyen Kuralları" başlıklı seminer düzenledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:09
Çankaya’da Kurban Bayramı öncesi eğitim semineri

Çankaya Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların doğru bilgilenmesi için "Kurban Kesiminde Dikkat Edilecek Hususlar ve Hijyen Kuralları" başlıklı seminer düzenledi.


Çankaya Belediyesi, 11 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Belediye son olarak yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların doğru bilgilenmesi için "Kurban Kesiminde Dikkat Edilecek Hususlar ve Hijyen Kuralları" başlıklı seminer düzenledi. Başkanlık binasındaki Mali Hizmetler Salonu’nda gerçekleşen seminere Ankara Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ konuşmacı olarak katıldı.


Seminerde ilk söz alan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ bu yıl Kurban Bayramı’nda yaklaşık 750 bin büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvanın kurban edileceğine dikkat çekerken, kurban seçimi, doğru kesimi ve taşınması hakkında bilgiler verdi. Kurban kesimi ve sonrasında pek çok yanlışın yapıldığını vurgulayan Yalçındağ, "Kurbanın kesildikten hemen sonra parçalanarak poşetlere konması çok yanlış bir uygulama. Hayvan henüz sıcakken poşete konması etin bozulmasına ve sonucunda gıda zehirlenmesine yol açıyor. Kurban soğuduktan sonra parçalara ayrılmalı ve hava alan temiz, uygun bezler içinde taşınmalıdır" bilgisini verdi.


Her yıl kurban etlerinin en az yüzde 10’unun düzgün olmayan kesim ve kötü hijyen nedeniyle atıldığını söyleyen Yalçındağ, kurban kesiminin ehil ellerce yapılması gerektiğinin altını çizdi.



Satın alma süreci önemli


Ankara Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli de kurban seçerken dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekerken, "Kurban kesimi konusunda yapılması gereken en önemli iş, hayvanın satın alınırken gerekli sağlık kontrollerinden geçip geçmediğini araştırmaktır. Çünkü alınacak kurbanlığın uzman bir veteriner kontrolünden geçmesi büyük önem taşır. Gerekli sağlık kontrolleri yapılmayan kurbanlıklar ile oluşacak temas ise kişilere, kist, tüberküloz, kuduz, şarbon, hidatik, brusella, teniyoz ve toksoplazmozis gibi bulaşıcı hastalıkların geçmesine neden olabilir" diye konuştu.



Hijyen koşulları sağlanmalı


Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık ise kurban kesimi sonrası hijyen koşullarının sağlanmasının önemine dikkat çekti. Kurban kesiminde hayvanların sağlıklı olmasının tek başına yeterli bir durum olmadığını söyleyen Artık, "Besin kaynaklı 250’den fazla zehirlenme ve mikrobiyel hastalık mevcuttur. Bu tarz hastalıklar genellikle et ve et ürünlerinin tüketilmesi sonucu meydana gelir. Bu sebeple etleri keserken ve saklarken çok dikkatli olunmalıdır. Kesim yapılacak yer uygunsuz ve hijyen kurallarına uyumlu değilse kesim sırasında çevreye birçok mikroorganizma yayılabilir. Özellikle mantar-paraziter, viral ve bakteriyel hastalıklar kolaylıkla insana bulaşabilir. Bu hastalıklar genellikle et yenilirken, taşınırken veya hazırlanırken direkt olarak vücuda geçer. Bu nedenle etler hijyen kurallarına göre temizlenmelidir" dedi.



Uygulamalı anlatıldı


Seminerin ardından Federasyonu Başkan Yalçındağ, kurban etinin kesilmesi ve etlerin doğru çıkarılmasını uygulamalı olarak anlattı. Kurbanın kesiminin doğrularını katılımcılarla paylaşan Yalçındağ, "Etler kesildikten hemen sonra tüketilmemelidir. Kurban eti tüketilmeden önce en az 12 saat buzdolabında dinlendirilmelidir. Çünkü hazımsızlık başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabilir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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