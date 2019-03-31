Çankaya yerel seçim sonuçları 2019 Çankaya Millet ittifakı CHP Cumhur ittifakı AK Parti oy oranları

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Çankaya belediye başkan adayları 2019

AK Parti Çankaya belediye başkan adayı Amber Türkmen (Cumhur İttifakı)

CHP Çankaya belediye başkan adayı Alper Taşdelen

BBP Çankaya belediye başkan adayı Erol Koçoğlu

Vatan Partisi Çankaya belediye başkan adayı Hasan Fırat Kayaönü

HDP Çankaya belediye başkan adayı Filiz Kerestecioğlu Demir

SP Çankaya belediye başkan adayı Hasan Çıplak

Çankaya 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 64.8

AK Parti % 21.5

MHP % 9.0

HDP % 1.3

Alper Taşdelen, 1974 yılında Ankara Çankaya’da doğdu. Çankaya İlkokulu ve TED Ankara Koleji’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. ABD’de Columbia Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler dalında yüksek lisans yaptı.

New York eski Belediye Başkanı David Dinkins’tan “Çağdaş Belediyecilik ve Kent Yönetimi” dersi alarak, ders tezini “Kent Kalkınmasında Çağdaş Belediyeciliğin Rolü” konusunda yazdı.

1996’da Sosyalist Enternasyonel’in 20. Kongresi’ne “en genç delege” olarak Erdal İnönü ve Deniz Baykal ile birlikte CHP delegesi olarak katıldı. Kanal D’de diplomasi ve siyaset muhabiri olarak iki yıl “gazetecilik” yaptı.Başbakan Bülent Ecevit’in kurduğu 57. Hükümet Dönemi’nde “Başbakan Müşavirliği” görevini üstlendi. Ardından özel sektöre geçti ve on yıl çalıştığı Petrol Ofisi A.Ş.’de en son “Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı” görevini yürüttü. 2011 Genel Seçimleri’nde “CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı” olarak seçimlere katıldı.

30 Mart 2014 yerel seçiminde CHP’den Çankaya Belediye Başkan adayı oldu.Dış politika ve siyaset alanlarında gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Ankara Çankaya İlçe Belediye Başkan adayı oldu. Alper Taşdelen, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ankara'da hangi ilçe hangi partide?

Ankara'da 2014 yerel sonuçlara göre, 19'unda AK Parti, ikisinde CHP, ikisinde MHP, birinde Demokrat Parti kazandı. Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Altındağ - Veysel Tiryaki - AK Parti

Ayaş - Bülent Taşan AK Parti

Bala - İbrahim Gürbüz - AK Parti

Beypazarı - Tuncer Kaplan - AK Parti

Çankaya - Alper Taşdelen - CHP

Çamlıdere - Hazım Caner Can - AK Parti

Çubuk - Tuncay Acehan - AK Parti

Etimesgut - Enver Demirel - MHP

Evren - Abdülkadir Demirci - AK Parti

Haymana - Özdemir Turgut - Demokrat Parti

Güdül - Hava Yıldırım - AK Parti

Kalecik - Filiz Ulusoy - AK Parti

Kazan - Lokman Ertürk - AK Parti

Keçiören - Mustafa Ak - AK Parti

Kızılcahamam - Muhittin Güney - AK Parti

Mamak - Mesut Akgül - AK Parti

Nallıhan - İsmail Öntaş - AK Parti

Pursaklar - Selçuk Çetin - AK Parti

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya - MHP

Sincan - Mustafa Tuna - AK Parti

Şereflikoçhisar Ferda Polat - AK Parti

Yenimahalle - Fethi Yaşar - CHP

Elmadağ - Gazi Şahin - AK Parti