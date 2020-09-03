Çankaya Üniversitesi dünyada "bilimsel atıflar" sıralamasında zirveye çıktı

ANKARA (AA) - Çankaya Üniversitesi, uluslararası üniversite derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan sıralamada, bilimsel yayınlara yapılan atıflarda dünyada 9 üniversite ile birinciliği paylaştı.

Çankaya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite, THE 2021 sıralamasında tüm kategori puanlarının toplamından oluşan genel listede 401-500 aralığında yer aldı.

Çankaya Üniversitesi, genel listede Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci olurken, 401-500 aralığına girme başarısı gösteren Koç Üniversitesi de ikinci sıraya yerleşti.

THE 2021 sıralamasında, bilimsel yayınlara yapılan atıflarda geçen yıl 12'nci olan Çankaya Üniversitesi, bu yıl 11 sıra birden yükselerek dünyada 9 üniversite ile ilk sırayı paylaştı.

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, elde ettikleri başarının, üniversitede sürdürülen bilimsel çalışma ve araştırmaların uluslararası ölçekte de önemsendiğini gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır Çankaya Üniversitemizin önemle üzerine eğildiği kaliteli eğitim-öğretim temel hedefi yanında akademik personelimizin araştırma faaliyetlerini, endüstriyel iş birliklerini ve bilginin paylaşılması yönündeki faaliyetlerini ödüllerle teşvik ediyoruz. Meyvelerini veren bu çabaları sürdürerek topluma ve kamuya katkı sağlama amaçlı projelerimizi hızlandıracağız."