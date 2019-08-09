0553 313 94 23

Çankaya modeli İzmit’le paylaşıldı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve üst kademe yönetimini makamında ağırlayarak çalışmaları hakkında bilgi verdi.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:23
Çankaya modeli İzmit’le paylaşıldı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve üst kademe yönetimini makamında ağırlayarak çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit’in belediye başkanı Hürriyet ile beraberindeki meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerini makamında ağırladı. Çankaya Belediyesinin üst kademe yöneticilerinin de yer aldığı uzun süren görüşmede örneklerle bilgi paylaşımı yapıldı. Kocaeli Milletvekili olarak Ankara’da bulunduğu 3 dönemde Çankaya Belediyesini yakından takip ettiğini belirten İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, başarılı belediyeleri ziyaret ederek hizmetler hakkında bilgi aldıklarını belirtti. Kaplan, deneyim paylaşımında bulunarak hizmet üretiminde kaliteyi artırmak istediklerini söyledi.


Kentlerde yaşanan tahribata karşı sosyal demokrat belediyecilik anlayışının çözüm olduğuna inanan vatandaşların 31 Mart seçimlerinde yerel yönetimlerde büyük bir değişiklik talebini ortaya koyduğunu ifade eden Taşdelen, “Dürüst, namuslu, katılımcı bir çalışma anlayışı sergileyerek örnek olmaya devam edeceğiz” dedi. Alt yapı çalışmalarında farklı yöntemlerle hizmeti hızlandırdıklarına vurgu yapan Taşdelen, “Dünyanın pek çok kentinde asfalt kaldırım yapılıyor. Biz işbaşına gelir gelmez bu uygulamayı başlatarak haftalar süren bir sokağın kaldırım yapım işini neredeyse bir güne düşürdük. Yapım maliyeti ve iş bitim süresi vatandaşımıza da güven verdi, memnuniyet oranını artırdı. İlk yıl yaptığımız kaldırım miktarı üç dönem yapılan hizmete eşdeğer olunca da sorunlara kesin çözüm getirmiş olduk. Bu gayret ise seçim sonuçlarına yansıdı” diye konuştu.



"Sosyal projelerle her kesime dokunduk"


Alt yapı çalışmalarının ötesinde sosyal projelerle her kesimden insana dokunduklarına vurgu yapan Taşdelen, “Her kesimden insanımızı yaptığımız hizmetlerle eşitledik. Örneğin sınırlarımız içerisinde bulunan tüm okulların tepeden tırnağa eksiklerini gidererek, tadilatlarını yaparak tüm çocukların eşit koşullarda eğitim görmelerini sağladık. Belediyemizin doğumdan ölüme vatandaşın yanında olduğunu sosyal dokunuşlarla gösterip, Halk Kart, cenaze hizmetleri, kültür gezileri, Hoş Geldin Bebek hediye seti, kreş hizmeti ve kadınlara yönelik eğitim çalışmaları ile de eşit koşullarda bir arada olmalarını sağladık. Bu da belediyecilik anlayışımıza ve bize güveni getirdi” ifadelerine yer verdi.


İzmit Belediyesi heyeti Taşdelen ziyaretinin ardından Çankaya Belediyesi tesislerini gezerek bilgi aldılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:23
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu: “Güvenli bölge Münbiç gibi olmayacak”
    1. Bakan Çavuşoğlu: “Güvenli bölge Münbiç..
    2. Milletvekilleri Kara ve Erdem Konya..
    3. Teşrik Tekbirleri kaç gün getirilir?..
    4. Merkez Bankası ağustos ayı beklenti..
    5. Akın’dan besicilere sahte para uyarısı
    6. Başkan Tanğlay’dan Kurban Bayramı..
    7. DİŞTİ’de kütüphane oluşturuldu
    8. Bakan Albayrak'tan "Gıda Komitesi..
    9. Kutuplardaki son manyetik alan yer..
    10. Kurban eti dondurucuda nasıl saklanır?
    11. Çin'de 41 bilişim suçlusu yakalandı
    12. Kayserispor 9 Bin kombine sattı
    13. TİKA’dan Bangladeş’te engellilere..
    14. Emekli polis ve özel harekatçılardan..
    15. Sahte para uyarısı
    16. Cahit Turhan: Rize-Artvin Havalimanı..
    17. Bucak’ta Kurban bayramı hazırlıkları
    18. Ticari araçın çarptığı iki çocuk..
    19. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 4 yaralı
    20. Türkiye'den net açıklama: Münbiç gibi..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!