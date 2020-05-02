Çankaya Evleri kursiyerlerinden çocukların yüzünü güldüren hareket

Çankaya Belediyesinin kişisel gelişim ve hobi amaçlı kurslarının verildiği Çankaya Evlerinden Ümitköy, Mutlukent, Türkkonut ve Çayyolu Çankaya Evleri amigurimi (örgü oyuncak) kursiyerleri, çocukların yüzünü güldürdü. Kursiyerler, Pandemi hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları ve Covid-19 tedavisi gören çocuklar için örgü oyuncak üreterek hediye etti.

Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evlerinde eğitim gören kursiyerler, Korona virüsle mücadele edilen şu dönemde dayanışma örneği gösterdi. Ümitköy, Mutlukent, Türkkonut ve Çayyolu Çankaya Evlerinde amigurimi (örgü oyuncak) eğitimi alan kursiyerler, pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanlarının çocukları ile covid-19 tedavisi gören çocuklar için oyuncak üretti. Pandemi hastanesini ziyaret eden Çankaya Belediyesi görevlileri, kursiyerler adına örgü oyuncakları ve belediyenin 100. yıl anısına çocuklara armağan ettiği kitaplar ile Türk Bayrağını hem sağlık çalışanlarının çocukları hem de tedavi gören çocuklara hediye etti.

Haftalardır çocuklarını göremeyen sağlık çalışanları, çocuklarının unutulmaması karşısında çok duygulandıklarını belirterek, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e, Çankaya Belediyesi çalışanlarına ve el emeği oyuncakları çocuklara armağan eden kursiyerlere teşekkür etti.

“Tedbirli ve sabırlı olmalıyız”

Çankaya Evleri kursiyerlerinin duyarlı davranışları ve dayanışma göstermelerinin tam da Çankaya Evleri ruhuna uygun olduğunu söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Her zaman söylediğim gibi bu zor zamanları dayanışma, birlik ve beraberlikle atlatacağız. Hakkını ödeyemeyeceğimiz sağlık çalışanlarımızın bir an evvel çocuklarına kavuşabilmesi için de kurallara hep birlikte özen gösterelim. Covid-19 tedavisi gören çocuklarımızın ve tüm hastaların sağlığına kavuşmasını diliyorum. Sağlıklı günlere en yakın zamanda kavuşacağımıza ve yine hep bir arada olacağımıza yürekten inanıyorum, bunun için hepimiz tedbirli ve sabırlı olmalıyız” şeklinde konuştu.

Çankaya Belediyesi öte yandan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Destek Merkezi ve Çözüm Merkezini aracılığıyla vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam etti. Çankaya Belediyesi, Destek Merkezinin 0312 458 90 30 numaralı telefonunu arayan vatandaşların, 09.00-14.00 saatleri arasında açık olan marketlerden alışveriş taleplerini karşıladı. Çankaya Belediyesi, marketlerin kapanma saatinden sonra ise ekmek ve ilaç ihtiyaçları için arayan vatandaşlara destek verdi.