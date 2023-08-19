Canınız fena yanabilir! Telefon kullanan binlerce kişi bu hatayı yapıyor

Kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan Threads adlı mobil uygulamayı silerken vatandaşların sosyal medyada oluşturduğu tartışmayı değerlendiren Bilgisayar Yüksek Mühendisi Murat Osman Kandır, "Kullanıcıların en büyük hatası kullanılan uygulamalardaki sözleşmelere çabuk onay vermesi" dedi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Threads adlı uygulama sosyal mecraya dâhil olmuştu. Twitter uygulamasına rakip olarak geliştirilen bu yeni uygulama kısa zamanda milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Türkiye’deki kullanıcılar da kısa zamanda Threads’i cep telefonlarına yükleyerek kullanmaya başladı. Ancak son günlerde yeni uygulamayı silmek isteyen vatandaşlar, Threads’in Instagram altyapısına bağlı olarak geliştirilmesinden dolayı sorunla karşı karşıya geldi. Bu durum kullanıcılar arasında paniğe neden oldu. Birçok kullanıcının Threads’i silmek isterken Instagram hesaplarını da silmek zorunda kaldığı belirtildi.

Eskişehir’de Bilgisayar Yüksek Mühendisi ve avukat olan Murat Osman Kandır, vatandaşların Threads adlı uygulamayı cihazlarına yüklerken kullanıcı sözleşmesinin dikkatli okunmadığından dolayı paniklediklerini belirtti. Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kandır, yeni uygulamanın Instagram üzerinden kurulması sebebiyle iki uygulamanın da silineceğini belirten ibarenin kullanıcısı sözleşmesinde yer aldığını ancak bunun vatandaşların gözünden kaçtığını ifade etti.

“En büyük hata kullanılan uygulamalardaki sözleşme onayının çabuk verilmesi”

Threads’in kullanım şartlarının detaylı bir şekilde okunması gerektiğinin altını çizen Kandır şöyle konuştu:

“Instagram ve Threads aynı şirkete bağlı sosyal mecralar. Instagram bir sosyal ağ uygulaması, Threads ise Twitter’a benzer metinsel bir uygulama. Her iki uygulamanın da avantajları ve dezavantajları var. Threads’te doğrudan mesaj gönderme özelliği bulunmuyor. Yeni uygulama Threads’te takipçi kazanma özelliğini Instagram üzerinden yapıyor. Threads’te oluşturulan profil için tüm bilgiler Instagram hesabınızdan alınıyor. Güvenlik açısından bakıldığı zaman aslında vatandaşlar Threads’e birkaç dakikalık seri ve kolay işlemlerle tüm bilgilerini verdiler. Bu yüzden Threads’in kullanım şartlarını kabul etmiş oldular. Bilgilerini kullanmak için bir nevi izin verdiler. Hızlıca bu yapıldığı için kullanım şartlarındaki maddeler kabul edildi. En büyük hata kullandığımız uygulamalardaki sözleşme onayının çabuk verilmesi. Gözü kapalı şekilde, tüm şartlar detaylıca okumadan, incelemeden geçildi. Uygulamayı hemen kurup kullanmak isteyen vatandaşların gözünden bu durum kaçtı.”

“Vatandaşlar yeni uygulamanın kullanım sözleşmesini gözünden kaçırdı”

Threads uygulamasının Instagram’dan bağımsız şekilde yükleme seçeneğinin de olduğunu işaret eden Yüksek Mühendis Kandır, “Sözleşme denildiği zaman karşılıklı verilen sözler bir hukuksal doğruluk kabul eder. Uygulamayı kullanmak istemediğiniz aman bunu kaldırmak isteyebilirsiniz. Threads uygulamasının kullanım şartlarında kullanmak istenmediği zaman hesap dondurma ibaresi yer alıyor. Hesabınızı dondurduğunuz zamana uygulamayı kullanmıyorsunuz. Ama bu uygulamayı Instagram üzerinden kurduysanız Instagram hesabınızı da silmek durumunda kalıyorsunuz. Yeni uygulama Instagram’dan bağımsız olarak da kurulabilir. Ancak sıfırdan kurulduğu zaman hiçbir takipçiniz olmuyor, gündem akışından bir şey görmüyorsunuz. Yeni takipçiler edinmeniz gerekiyor. Instagram üzerinden bu uygulamayı kurduğunuzda buradaki takipçilerinize yeni uygulamaya geçtiğinizi bildirir ve davet gönderir. Kullanım sözleşmelerindeki maddeler okunsa dahi çoğu vatandaş bunu dikkate almayacaktı ve uygulamayı yine kuracaktı. Vatandaşlar yeni kurduğu uygulamayı silmek istediğinde heyecanlandı. Threads’i kullanmak istemiyor ama Instagram hesabına bağlı olduğu için hemen işlemi yapamıyor. Bu durumla karşılaşınca sosyal medyada son günlerde hızla yayıldı. Vatandaşlar yeni uygulamanın kullanım sözleşmesini gözünden kaçırdığı için bir anda gündem oldu. Yeni bir durum değil bu. Bizim görüşümüz burada teknik bir yeni detay yok. İlerleyen zamanlarda Threads yeterli kullanıcıya ulaştığı zaman Instagram hesabı kaldırılmadan yeni uygulamayı kaldırma özelliği getirilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mobil cihazlarda hangi izinlerin talep edildiği sunulan hizmetlerle karşılaştırılmalı”

Herhangi bir yeni uygulamayı cihazlara yüklerken kullanım şartlarının mutlaka okunmasının iyi olacağını dile getiren Kandır, Bir uygulamayı kurmadan önce mutlaka uygulamanın kullanım şartlarını ve uygulamanın kullanıcılarıyla imzalanan sözleşmeler dikkatle okunmalı. Mobil cihazlarda hangi izinleri talep ettiğini ve uygulamanın sunduğu hizmetlerle bunların karşılaştırılması gerekiyor. Kullanıcının bir fotoğrafını veya görüntüsünü işlemeyecek olan bir yazılım uygulamasının neden böyle bir erişim izni istediğinin düşünülmesi gerekli. Aynı hizmeti sunan ve daha az izin isteyen uygulamaların kullanılması daha güvenli olur” diyerek sözlerini tamamladı.

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