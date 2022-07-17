Canını hiçe sayıp Türk bayrağını yerden kaldırdı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir vatandaş, seyir halindeki bir araçtan Türk bayrağının düşmesi üzerine canını tehlikeye atarak araçların arasında karşı şeride geçerek bayrağı yerden alıp öptü.
Esenyurt ilçesinde Saadetdere Mahallesi D-100 karayolunda seyir halindeki araçtan Türk bayrağı düştü. O sırada yoldan geçen Deniz Yumitkan adındaki vatandaş canını tehlikeye atarak araçların arasından karşı şeride geçip yerdeki bayrağa doğru koştu.
Bayrağı yerden alıp öptü
Bayrağı yerden aldıktan soran öpen Yumitkan'ın tekrar koşarak araçların arasından uzaklaştığı görüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.