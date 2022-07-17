  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Canını hiçe sayıp Türk bayrağını yerden kaldırdı
Gündem

Canını hiçe sayıp Türk bayrağını yerden kaldırdı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir vatandaş, seyir halindeki bir araçtan Türk bayrağının düşmesi üzerine canını tehlikeye atarak araçların arasında karşı şeride geçerek bayrağı yerden alıp öptü.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 00:12:00 -

Esenyurt ilçesinde Saadetdere Mahallesi D-100 karayolunda seyir halindeki araçtan Türk bayrağı düştü. O sırada yoldan geçen Deniz Yumitkan adındaki vatandaş canını tehlikeye atarak araçların arasından karşı şeride geçip yerdeki bayrağa doğru koştu.

Bayrağı yerden alıp öptü

Bayrağı yerden aldıktan soran öpen Yumitkan'ın tekrar koşarak araçların arasından uzaklaştığı görüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23