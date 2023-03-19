  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Canını böyle yok saydı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Yaşam

Canını böyle yok saydı! O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul Kağıthane'de bir kadın, hiçbir güvenlik önlemi almadan cam sildi. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 13:15:00 -

Kağıthane’de 5 katlı bir binanın en üst katında hiçbir önlem almadan camları temizleyen kadını adeta ölüme meydan okudu. Kadın vatandaşların uyarısı sonucu içeriye girerken, o anlar kameraya yansıdı.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesinde 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin penceresine çıkarak camları temizleyen kadın yürekleri ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan ve yüksekliğe aldırış etmeden camları silmeye devam eden kadın görenlere korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların uyardığı kadın bir süre sonra evine girdi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Enkaz alanında en acı arayış
Enkaz alanında en acı arayış

Yaşam

Enkaz alanında en acı arayış


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yağışlar umutları arttırdı! Rekolte beklentisi 2 milyon tonu buldu
Yağışlar umutları arttırdı! Rekolte beklentisi 2 milyon tonu buldu

Yaşam

Yağışlar umutları arttırdı! Rekolte beklentisi 2 milyon tonu buldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23