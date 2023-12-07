CANİK, Mısır’a çıkarma yaptı: Silah sanayimiz EDEX’23’ün ilgi odağı oldu

CANiK, 2023 yılının son fuar etkinliği için Mısır’a gitti. Mısır ile savunma sanayi alanındaki ilişkilerini geliştirmek için EDEX fuarına (Egypt Defence Expo) katıldıklarını söyleyen CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “2023 yılında yoğun bir fuar yolculuğu gerçekleştirdik. Gelişmiş orduların gözdesi yüksek teknoloji ürünlerimizi tanıttığımız fuarlarla birlikte yılı, dolar bazında yüksek ciro artışıyla tamamlıyoruz” dedi.

Dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticisi CANiK, 2023 yılının son fuar etkinliği için Afrika’daydı. CANiK, uluslararası alanda 400’ün üzerinde firma ve 30 binden fazla katılımcıyı ağırlayan EDEX’23 için Mısır’da yerini aldı. Mısır’ın başkenti Kahire’de 4-7 Aralık tarihleri arasında 3’üncüsü düzenlenen EDEX’te CANiK, 20’den fazla ülke delegasyonunu standında ağırladı. Fuara Mısır askeri otoritesi de yoğun ilgi gösterdi. Afrika bölgesinin en büyük savunma ithalatçılarından biri olan Mısır’da, geniş ürün yelpazesi ve deneyimli kadrosuyla güçlü bir katılım sağlayan CANiK, önemli ihracat başarılarına imza attı.



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CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Kuruluşumuzun 25’inci yılını kutladığımız 2023’ü, beklentilerin üzerinde bir başarıyla tamamladık. ABD’den Afrika’ya, Uzakdoğu’dan Avrupa’ya 13 fuar etkinliğine katılarak son teknoloji ürünlerimizi sergiledik. 2022 yılında İngiliz AEI Systems’ı bünyemize dahil ederek orta kalibre top pazarına giriş yaptık; böylece 30x113mm orta kalibre top üreten dünyada 3 firmadan biri olduk. 2022 yılında kullanıma sunduğumuz ve büyük beğeni toplayan 650 atım/dk hıza sahip CANiK M2 QCB’nin ardından bu yıl 950 atım/dk’lık CANiK M2F ve 1100-1200 atım/dk’lık CANiK M3 versiyonlarını ürün portföyümüze ekledik. Yükselen ihracat grafiğimizde çıtayı daha da yukarılara çıkardık. 2023 yılındaki bu başarılarımızı EDEX ile de taçlandırmış olduk. 2012 yılına kadar Mısır pazarında çok aktif olan Türkiye, bazı siyasi problemler nedeniyle, çalışmalarını askıya aldı. 2023 itibariyle ise iki ülke ilişkilerinde yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte, Mısır pazarına yönelik faaliyetler de tekrar rayına oturdu. 2023 yılının son fuarı olan EDEX’e katılmamızın en büyük sebebi hem iki ülke arasındaki ilişkinin düzelmesine destek olmak hem de geçmişte önemli noktalara getirdiğimiz iş birliklerini canlandırmak. Ülkemiz bu fuara çok üst seviyeden bir katılım gerçekleştirerek politikasını net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Bu sene 2023 yılını 145 milyon dolar ihracat ile tamamlıyoruz. 2024 yılına küresel ağır makineli tüfek pazarının en büyük üreticisi olarak giriş yapıyoruz. Bu yıl içinde tanıtımını yaptığımız Venom LR ve yeni UKSS kule ailemiz TRAKON ve TRAKON TARGAN’ın da ihracatlarına önümüzdeki sene başlıyoruz. 2024 yılında da yine yoğun bir fuar maratonu bizleri bekliyor. 2024 yılının ilk fuarı Ocak ayında SHOT SHOW ile başlayacak, ardından Şubat ayında WORLD DEFENSE SHOW’da Suudi Arabistan’da olacağız” dedi.