Canik Meclisine tatil yok

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Halkımızdan aldığımız destekle vatandaşlarımızın gözlerindeki umudu geleceğe taşıyarak azimle, şevkle, inançla, kararlılıkla geleceğin incisi Canik için birlikte üretecek birlikte çalışacağız” dedi. “Canik’in geleceğini birlikte planlayacağız’’ diyen Sandıkçı, “Meclisimizi yoğun çalışmalarımız bekliyor. Uyumlu bir çalışma örneği sergileyerek iş ahlakına uygun bir şekilde mesai mefhumu gözetmeden hareket edeceğiz. Yaz dönemi özellikle fen işleri ve temizlik işlerimiz için yoğun bir dönem. Bu nedenle belediye meclisimizin çalışma süresini uzatarak tatile girmeme kararı aldık. Bu noktadaki hassasiyetlerinden dolayı meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.