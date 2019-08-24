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Cani koca doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı

Doğum yapan eşini hasta yatağında bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 19:39
Cani koca doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı

Emine Bulut cinayeti Türkiye'nin gündemindeyken bir başka vahşet haberi de Gaziantep'ten geldi.  

BOŞANMA DAVASI AÇAN EŞİNE HASTA YATAĞINDA SALDIRDI  

8 yıldır evli olduğu eşi Ahmet Yırtıcı'dan ayrılma kararı alan 3 çocuk annesi Güldane Y., boşanma davası açtı. Ahmet Yırtıcı, bu dava üzerine yeni doğum yapan eşine hasta yatağında bıçakla saldırdı.

7 YERİNDEN BIÇAKLADI  

Güldane Y.'yi 7 yerinden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı'nın, matematik öğretmeni olduğu öğrenildi. Cani kocanın bıçaklı saldırısını odada bulunan Seda G., engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen cani adam, polis ekiplerine teslim edildi.

MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI  

Gözaltına alınan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağılık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandı.  

SALDIRIYA UĞRAYAN ANNE YOĞUN BAKIMDA  

Erkek bir çocuk doğuran ve kocasının bıçaklı saldırısıyla ağır yaralanan anne Güldane Y.'nin aynı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.  

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 19:39
  1. Gaziantep

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