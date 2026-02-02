  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Cani hemşirenin tek vukuatı değilmiş: Başka bebeğe de tokat atarken görüntülendi!
Gündem

Cani hemşirenin tek vukuatı değilmiş: Başka bebeğe de tokat atarken görüntülendi!

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktıktan sonra tutuklanan cani hemşirenin, başka bebeğe şiddet uyguladığı yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelen bebek Deniz Esin’e (5) 2021 yılında şiddet uygulayarak bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu iddia edilen hemşire H.D.B., Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen tutuklama kararı sonrasında, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Hemşireyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı

Öte yandan devam eden yargılama süreci çerçevesinde bilirkişi tarafından güvenlik kamerası kayıtları da tek tek izlemeye alındı. Yapılan incelemelerde hemşire ile ilgili yeni bir şiddet görüntüsü daha ortaya çıktı. Görüntülerde hemşirenin yatağa yatırdığı başka bir bebeğe tokat attığı yer aldı. Tokat atılan bebekle ilgili de savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haberleri de medyadan kaldırtmak istemişti

Ayrıca geçtiğimiz günlerde hemşire daha önce de avukatı aracılığıyla Kahramanmaraş 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, olay anlarına ait görüntülerle yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirilmesini talep etmiş. Mahkeme ise haber içerikleri ve olay anlarına ait görüntüler için yapılan erişim engeli talebini reddetmişti.

