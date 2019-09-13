0553 313 94 23

Cani evlat tutuklandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Berke Karasu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Eylül 2019 Cuma 09:17
Cani evlat tutuklandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldüren üniversite öğrencisi Berke Karasu tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Küçükkumla Mahallesi’ndeki evinde annesi Tülin Beygirci’yi 50 bıçak darbesi ile vahşice öldüren katil zanlısı Berke Karasu (23) Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusundan sonra Gemlik Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı.Mahkemece tutuklanan Karasu Bursa Cezaevi’ne gönderildi.


48 yaşındaki annesi ile arasında geçmişte husumet bulunmayan ve okul ile alakalı çeşitli yalanlar söylediği öğrenilen katil zanlısı Berke Karasu evde annesi Tülin Beygirci’yi vahşice öldürmüştü. Zanlı cinayeti işledikten sonra eğitimine devam ettiği Denizli’ye gitmişti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri ve Bursa Cinayet Büro ekiplerinin ortak çalışması sonrasında göz altına alınan zanlı, cinayeti de itiraf etmişti.


Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusundan sonra zanlı Gemlik Adliyesine sevk edildi. Annesini öldüren zanlının rahat tavırları dikkat çekti.


Gece geç saatlere kadar soruşturma savcısına ifade veren ve tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edilen zanlı, burada verdiği ifadenin ardından tutuklanarak Bursa Cezaevi’ne gönderildi.



Olay nasıl aydınlatıldı?


Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip olay yerindeki ev iş yerlerinden bulunan güvenlik kamera kayıtları ile Tülin Beygirci’nin son 3 aydaki telefon görüşmelerini incelemeye aldı. Polis kamera kayıtlarından olay sabahı Tülin Beygirci’nin işte olduğu sırada eve öz oğlu Berke Karasu’nun girdiğini olayı işledikten 2 saat sonrada evi terk ettiğini belirledi. Bunun üzerine Berke Karasu üzerine yoğunlaşan Cinayet Büro dedektifleri Denizli Pamukkale Üniversitesi İktisat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Karasu’yu arayarak annesinin vefat ettiğini adli tıp işlemleri imzasının gerektiğini söyleyerek Bursa’ya davet etti. Adli Tıbba gelen burada kendisini bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı.


İlk ifadesinde en son 10 gün önce Gemlik’e geldiğini belirten Karasu’nun polis ekiplerinin kendisine olay günü aldığı otobüs biletini ve güvenlik kamerası görüntülerini gösterince suçunu itiraf ettiği belirtildi. Son sınıf öğrencisi olan Karasu’nun mezun olamadığı için annesinin baskısından çekindiğini, kendisini baskı altında hissettiği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Berke Karasu’nun hedef şaşırtıp olayı namus cinayeti şeklinde göstermek için elbise dolabına annesinin kanı ile "Bu mahallenin onuru var" diye yazdığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ödemeler dengesi (2)
    1. Ödemeler dengesi (2)
    2. (Özel) Savunma sanayisine Manisa’dan..
    3. İslam karşıtı Kanadalı milletvekili..
    4. Azerbaycan ordusu geniş çaplı tatbikat..
    5. Yangınlara dikkat çekmek için yanmış..
    6. Kardeş ilçe Bafra Antalya’da
    7. Arnavutköy’de piknik tüpleriyle orman..
    8. Millete akıl veren hergeleyi şoförü..
    9. İstanbul’da yağış başladı
    10. Milletvekili Aydemir: “Erzurum..
    11. TSK’dan İdlib’deki gözlem noktalarına..
    12. Merdiven Art Space, iki farklı..
    13. Dini etkinlikte tekne devrildi: Çok..
    14. Aktarlar eczacılara cevap verdi
    15. Dolar/TL 5,6750 seviyesinden işlem..
    16. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna..
    17. DeFacto’dan yeni koleksiyon
    18. Başkan yardımcısının aracına kesici..
    19. Katil Esed’in saldırıları göçü..
    20. Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan..
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
    Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...