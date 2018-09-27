THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Caner Erkin hakim karşısına çıktı!

Beşiktaş oyuncusu Caner Erkin, Medipol Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği için hakim karşısına çıktı. Caner Erkin küfür iddialarını reddederken, mahkeme duruşmaya gelemeyen tanık Tolgay Arslan hakkında zorla getirme kararı çıkarttı.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:27
Caner Erkin hakim karşısına çıktı!

Beşiktaş'ın sol beki Caner Erkin'in, Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017’de oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilmişti. Erkin'in küfür ettiği iddia edilen dakikaya yönelik sosyal medyada videolar yayınlanmış, futbolcunun ağız hareketlerinden sinkaflı sözler söylediği ileri sürülmüştü.Görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Caner Erkin hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Erkin ile avukatları hazır bulundu. Müşteki hakem Mete Kalkavan ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada dinlenen sanık Caner Erkin, hakkındaki suçlamaları reddetti. Küfür etmediğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, “Maçtan sonra hakem Mete Kalkavan’la soyunma odasında görüştük. Aramızda herhangi bir problem olmadı”ifadelerini kullandı. Söz alan Erkin’in avukatları da Erkin’in beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme maç esnasında pozisyona yakın olan ve tanık olarak çağrılan Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan’ın duruşmaya gelmediğini tutanağa yazdırdı. Mahkeme Tolgay Arslan hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.Duruşmanın ardından herhangi bir açıklama yapmayan Caner Erkin, adliyeden ayrıldı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 14:27
  1. İstanbul
  2. Caner Erkin
  3. Mete Kalkavan
  4. küfür

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mide kelepçesi taktırsak mı?
    1. Mide kelepçesi taktırsak mı?
    2. ATM'den para çektikten sonra kurşun..
    3. Dolarda büyük düşüş! 6 TL'nin altını..
    4. Borsa İstanbul’un yeni başkanı belli..
    5. Esed İdlib’de şeytanlık peşinde
    6. Günlerce tatava yapmışlardı... İntihar..
    7. Nepal'de sel felaketi 117 can aldı
    8. 'Af' çıkarsa 50 bin torbacı serbest..
    9. Binali Yıldırım'dan af açıklaması:..
    10. Otomobili derede bulunmuştu, cesedi..
    11. İstanbul'da sahte deterjan operasyonu
    12. Fed'in kararı sonrası dolarda düşüş..
    13. "15 Temmuz'da, 'Manyak mısınız ne..
    14. ABD ve İsrail, Türkiye’de yeni bir..
    15. TBMM'de 5 parti o konuda anlaştı!
    16. FLAŞ! 160 yıllık matematik problemi..
    17. 3. Havalimanı ulaşım ihalesini Otobüs..
    18. AB sınırlarında 31 milyon ürüne el..
    19. Ölen kızı için iPhone şeklinde mezar..
    20. Ermenistan'da gözaltına alınmış, bugün..
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
    Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir