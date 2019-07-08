Candida mantarı | Tükürükle vücuttaki mantar kontrol edilebilir mi?
Bir probleminiz olduğunu anlıyor ama sebebini fark edemiyorsanız, vücudunuzu candida mantarı sarmış olabilir.08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:47
Candida mantarı vücut üzerinde; bağırsak, ağız ve deri üzerinde yeteri miktarlarda bulunan bir tür maya çeşididir. Florası bozulan ve yanlış beslenme sonucu artan bu mantar birçok soruna sebebiyet verebilir.
Maya dengesizliği belirtileri nelerdir?
Mayanın fazla olması vücuda bir çok fonksiyonda destek veren bakteride dengesizliğe sebep olur. Bunun sonucunda da;
- İritasyon
- Gıda alerjisi
- Beyaz ve esmer şeker tüketimi
- Şeker krizleri
- Konsantrasyon eksikliği
- Şişkinlik ve kabızlık
- Yorgunluk, bitkinlik
- Baş ağrısı
- Dilde kalın beyaz bir tabaka
- Depresyon
- Egzama gibi ciltte döküntüler
- Akne problemleri
- Bağışıklık sistemi problemleri meydana gelebilir.
Candida ev ortamında nasıl test edilir?
Maya mantarının arttığını basit bir test yardımıyla anlayabilirsiniz. Sabah uyandığınızda aç karnına, dişlerinizi fırçalamadan ve ağzınızı çalkalamadan önce, suya tükürün. 15 dakika kadar tükürüğü izleyerek, değişimlerini gözlemleyin.
- Eğer tükürük suyun üstünde kalıyorsa, sağlıklı bağırsak florasına sahipsiniz demek oluyor.
- Eğer tükürük dibe çöküyorsa, saçak gibi aşağıya iniyorsa veya kar yağmış gibi oluyorsa ya da bulanıyorsa candida maya mantarı bağırsak floranızı bozmuş anlamına geliyor.
Candida mantarının büyümesine sebep olan bazı faktörler
- Antibiyotik almak
- Şekeri ve rafine karbonhidratı yüksek bir diyet yemek
- Yüksek alkol alımı
- Genital ve idrar yolu enfeksiyonu
- Sindirim sorunları
- Sinüs enfeksiyonları
- Deri ve tırnak bakımsızlığı
- Zayıflamış bağışıklık sistemi
- Oral kontraseptif alma
- Şeker hastalığı
- Yüksek stres seviyeleri
- Yorgunluk ve bitkinlik
Nasıl tedavi edilir?
En kısa sürede doktora başvurmalısınız. Bunların dışında, evde tüketebileceğiniz organik gıda ve uçucu yağlarla bu sorunlardan uzak durabilirsiniz.
- Hindistan cevizi yağı
- Soğan ve sarımsak
- Elma sirkesi
- Papatya çayı
- Lavanta
- Zencefil
- Karanfil
- Limon
- Kırmızı biber ve kırmızı biber yağı
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