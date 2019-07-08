Candida mantarı | Tükürükle vücuttaki mantar kontrol edilebilir mi?

Candida mantarı vücut üzerinde; bağırsak, ağız ve deri üzerinde yeteri miktarlarda bulunan bir tür maya çeşididir. Florası bozulan ve yanlış beslenme sonucu artan bu mantar birçok soruna sebebiyet verebilir.

Maya dengesizliği belirtileri nelerdir?

Mayanın fazla olması vücuda bir çok fonksiyonda destek veren bakteride dengesizliğe sebep olur. Bunun sonucunda da;

İritasyon

Gıda alerjisi

Beyaz ve esmer şeker tüketimi

Şeker krizleri

Konsantrasyon eksikliği



Şişkinlik ve kabızlık

Yorgunluk, bitkinlik

Baş ağrısı

Dilde kalın beyaz bir tabaka

Depresyon

Egzama gibi ciltte döküntüler

Akne problemleri

Bağışıklık sistemi problemleri meydana gelebilir.

Candida ev ortamında nasıl test edilir?

Maya mantarının arttığını basit bir test yardımıyla anlayabilirsiniz. Sabah uyandığınızda aç karnına, dişlerinizi fırçalamadan ve ağzınızı çalkalamadan önce, suya tükürün. 15 dakika kadar tükürüğü izleyerek, değişimlerini gözlemleyin.

- Eğer tükürük suyun üstünde kalıyorsa, sağlıklı bağırsak florasına sahipsiniz demek oluyor.

- Eğer tükürük dibe çöküyorsa, saçak gibi aşağıya iniyorsa veya kar yağmış gibi oluyorsa ya da bulanıyorsa candida maya mantarı bağırsak floranızı bozmuş anlamına geliyor.

Candida mantarının büyümesine sebep olan bazı faktörler

Antibiyotik almak

Şekeri ve rafine karbonhidratı yüksek bir diyet yemek

Yüksek alkol alımı

Genital ve idrar yolu enfeksiyonu

Sindirim sorunları

Sinüs enfeksiyonları

Deri ve tırnak bakımsızlığı

Zayıflamış bağışıklık sistemi

Oral kontraseptif alma

Şeker hastalığı

Yüksek stres seviyeleri

Yorgunluk ve bitkinlik

Nasıl tedavi edilir?

En kısa sürede doktora başvurmalısınız. Bunların dışında, evde tüketebileceğiniz organik gıda ve uçucu yağlarla bu sorunlardan uzak durabilirsiniz.