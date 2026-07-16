Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor
Suriye'nin Humus kentinde bulunan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski canlılığına kavuşuyor. Çarşının kurucusu Osman Ağa el-Cundi'nin torunlarından Hacı Hezzaa Muhammed Abdülhamid el-Cundi, "Çarşımızın mimarisi (iç savaş sırasındaki) bu yıkıma direndi. Şimdi insanlar dükkanlarına ve evlerine geri dönüyor, buraları temizleyip onarıyor. Çarşımız yeniden kapılarını açtı ve eski ruhuna kavuşuyor" açıklaması yaptı.