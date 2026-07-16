Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor

"Büyük dedemiz Osman Ağa el-Cundi, Humus halkının tüm ihtiyaçlarını tek bir yerde karşılayabilmesi için bu büyük projeyi hayata geçirmiş. İnsanlar uzak mesafelere gitmesin diye sarrafları, kumaşçıları, sebzecileri ve tüm esnafı bir araya toplayan muazzam bir ticaret merkezi inşa ettirmiş. Dünyada birçok ülke gezdim ancak burası gibi bir mimari ve düzen görmedim."