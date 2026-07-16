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Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor

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AA Giriş Tarihi:

Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor

Suriye'nin Humus kentinde bulunan ve iç savaş sırasında ağır hasar gören tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı, yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski canlılığına kavuşuyor. Çarşının kurucusu Osman Ağa el-Cundi'nin torunlarından Hacı Hezzaa Muhammed Abdülhamid el-Cundi, "Çarşımızın mimarisi (iç savaş sırasındaki) bu yıkıma direndi. Şimdi insanlar dükkanlarına ve evlerine geri dönüyor, buraları temizleyip onarıyor. Çarşımız yeniden kapılarını açtı ve eski ruhuna kavuşuyor" açıklaması yaptı.

#1
Foto - Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor

Humus kent merkezinde yer alan ve kesme siyah bazalt taş mimarisiyle öne çıkan tarihi çarşı, yıllar süren çatışmaların ardından ticari hareketliliğini ve geleneksel zanaatların canlılığını yeniden kazanmaya başladı.

#2
Foto - Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor

Osmanlı döneminde inşa edilen ve yaklaşık 400-500 yıllık bir geçmişe sahip çarşı, Humus'un en önemli tarihi ve ticari merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

#3
Foto - Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor

Esnafı ve alışveriş yapanları olumsuz hava koşullarından korumak amacıyla kemerli ve kapalı çatı sistemiyle inşa edilen tarihi çarşı, özgün mimarisiyle dikkati çekiyor.

#4
Foto - Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor

Çarşının merkezinde yer alan tarihi Osman Ağa Hamamı da bölgenin önemli simgeleri arasında yer alıyor.

#5
Foto - Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor

Savaşın yol açtığı ağır yıkım ve bombardımanlara rağmen ayakta kalmayı başaran tarihi çarşı, restorasyon çalışmalarıyla birlikte yeniden hayat buldu.

#6
Foto - Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor

Bakır dövme, demircilik, tekstil, ipekçilik, giyim, iplikçilik ve bayrak dikimi gibi geleneksel zanaatların sürdürüldüğü Osmanlı Kapalı Çarşısı, bölgenin tarihi kimliğini yeniden canlandırıyor.

#7
Foto - Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor

"DÜNYADA BİRÇOK ÜLKE GEZDİM, BURASI GİBİ BİR MİMARİ VE DÜZEN GÖRMEDİM" Çarşının kurucusu Osman Ağa el-Cundi'nin torunlarından 68 yaşındaki Hacı Hezzaa Muhammed Abdülhamid el-Cundi, çocukluğunun geçtiği bu tarihi mekanın yeniden canlanmasını gururla izlediğini söyledi.

#8
Foto - Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor

Babasının ve dedelerinin yaşadığı mahallede doğup büyüdüğünü anlatan Cundi, şöyle konuştu:

#9
Foto - Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor

"Büyük dedemiz Osman Ağa el-Cundi, Humus halkının tüm ihtiyaçlarını tek bir yerde karşılayabilmesi için bu büyük projeyi hayata geçirmiş. İnsanlar uzak mesafelere gitmesin diye sarrafları, kumaşçıları, sebzecileri ve tüm esnafı bir araya toplayan muazzam bir ticaret merkezi inşa ettirmiş. Dünyada birçok ülke gezdim ancak burası gibi bir mimari ve düzen görmedim."

#10
Foto - Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor

"ÇARŞIMIZ YENİDEN KAPILARINI AÇTI VE ESKİ RUHUNA KAVUŞUYOR" Çarşının iç savaş boyunca büyük yıkıma maruz kaldığını ancak sağlam yapısı sayesinde ayakta kaldığını vurgulayan Cundi, şunları söyledi:

#11
Foto - Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor

"Çarşımızın mimarisi bu yıkıma direndi. Şimdi insanlar dükkanlarına ve evlerine geri dönüyor, buraları temizleyip onarıyor. Çarşımız yeniden kapılarını açtı ve eski ruhuna kavuşuyor."

#12
Foto - Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor

Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı’ndan kareler…

#13
Foto - Savaş sırasında ağır hasar görmüştü! Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı eski günlerine dönüyor

Tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı’ndan kareler…

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