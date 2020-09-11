Candaş televizyoncudan İBB'de 'kadrolaşma' itirafı
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, programına yine konuk ettiği CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na soru sorarken İBB’deki kadrolaşmayı ağzından kaçırdı.
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, programında tekrar CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu konuk etti.
Ağzından kaçırdı
Küçükkaya, İmamoğlu'na soru sorarken ise İBB'deki kadrolaşmayı ağzından kaçırdı.
"Kadrolaşma tamam mı?"
"Gençler iş arıyor dedik. Ekrem İmamoğlu'na soralım. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne yeni atama yaptı. İmamoğlu, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün başına Beylikdüzü Belediyesi'nde imar müdürü olan Elçin Karaoğlu'nu getirdi." diyen Küçükkaya, İmamoğlu'na "Kadrolaşma tamam mı?" diye sordu.
İmamoğlu da kadrolaşmayı itiraf etti
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu da FOX TV'de kadrolaşmayı itiraf ederek, değişimlerin olduğunu, yeni arkadaşların geldiğini, geçmiş dönem hizmet edenlere teşekkür ettiklerini belirtti. İmamoğlu, "Kadroyu yeniliyoruz." ifadesini kullandı.