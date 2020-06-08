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Aktüel

Çan’da özel halk otobüsleri dezenfekte edildi

Çan’da şehir içi özel halk otobüsleri ve ticari taksiler dezenfekte edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:35:22 -
Çan’da özel halk otobüsleri dezenfekte edildi

Çan’da şehir içi özel halk otobüsleri ve ticari taksiler dezenfekte edildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında, yeni normalleşme sürecine uygun olarak her hafta pazartesi günleri dezenfekte işlemi gerçekleştirilecek. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cemali Ergin, ‘’İlçemizde bulunan 20 adet ticari taksi ve 21 adet şehir içi halk otobüslerimizi düzenli olarak dezenfekte etmekteyiz. Şoförlerimiz ve halkımızın sağlığı bizim için çok önemli’’ dedi.

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