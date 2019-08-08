Çan’da köprü inşaatı teslim alınarak hizmete açıldı Çan ilçesine bağlı Çakıl köyde yapımı tamamlan köprü yüklenici firma tarafından teslim edildi.

Çan ilçesine bağlı Çakıl köyde yapımı tamamlan köprü yüklenici firma tarafından teslim edildi.

Mart ayında ihale edilerek inşaatına başlanılan 15 metre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğinde ve 6.5 metre genişliğindeki köprü Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Özel İdare MüdürüMetin Türker, Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Ömer Şahin, CHP İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, teknik personel ve yüklenici firma personeli tarafından yapılan inceleme sonucu teslim alınarak, Çakılköy halkını kullanımına açıldı. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, köprü teslimi sonrası geçtiğimiz günlerdedamının yanında bulunan samanlığı yanan Çakıl köy Muhtarı Turgay Şahin’indamını ve samanlığını yerindegezerek zararını inceledi. Muhtar Şahin’in 5 bin adet saman balyası tamamen yanmış damda bulunan hayvanlarda tahliye edilmişti. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, damda yaptığı incelemeler sonrası Muhtar Şahin’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.