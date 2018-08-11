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Canan’dan Kılıçdaroğlu’na gönderme: Kimileri kabul etmiyor ama kazanamadık

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 24 Haziran seçimlerinden sonra, “Seçimin tek kaybedeni AK Parti’dir” diyerek kendini bir kez daha gülünç duruma düşüren Kılıçdaroğlu’na cevap mahiyetinde, “Her ne kadar söylediklerimiz doğru olsa, söylediklerimize paralel olarak elimizden gelen yapılmış olsa da ortada bir sonuç var ki biz hepimiz, 24 Haziran seçimlerinden kimileri 'kaybettik' demekten hoşlanmıyor ama bunu burada söylemeliyiz, kazanamadık. ” dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:49
Canan’dan Kılıçdaroğlu’na gönderme: Kimileri kabul etmiyor ama kazanamadık

CHP’nin skandallarıyla meşhur İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu kez şaşırttı. Seçimleri kaybettiklerini kabul eden Kaftancıoğlu, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ses getirecek bir göndermede bulundu. Kaftancıoğlu, 24 Haziran seçimlerinden sonra, “Seçimin tek kaybedeni AK Parti’dir” diyerek kendini bir kez daha gülünç duruma düşüren Kılıçdaroğlu’na cevap mahiyetinde, “Her ne kadar söylediklerimiz doğru olsa, söylediklerimize paralel olarak elimizden gelen yapılmış olsa da ortada bir sonuç var ki biz hepimiz, 24 Haziran seçimlerinden kimileri 'kaybettik' demekten hoşlanmıyor ama bunu burada söylemeliyiz, kazanamadık.” dedi.

CHP İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı, Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Kaftancıoğlu, danışma kurulu toplantısıyla geçmişten dersler alarak, gelecekte daha iyiye, daha doğruya, daha güzele, olması gerekene nasıl ulaşılacağının değerlendirmesini yapacaklarını söyledi.

"KİMİLERİ 'KAYBETTİK' DEMEKTEN HOŞLANMIYOR AMA KAZANAMADIK"

Ana gündemlerinin 24 Haziran seçim değerlendirmesi olduğunu belirten Kaftancıoğlu, doğru stratejilerle bu seçimi tamamladıklarını savundu. 

Ama bir gerçeği de görmezden gelemeyiz” diyen Kaftancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Her ne kadar söylediklerimiz doğru olsa, söylediklerimize paralel olarak elimizden gelen yapılmış olsa da ortada bir sonuç var ki biz hepimiz, 24 Haziran seçimlerinden kimileri 'kaybettik' demekten hoşlanmıyor ama bunu burada söylemeliyiz, kazanamadık.  Eğer bizler 24 Haziran seçimlerinde arzu ettiğimiz sonuçları almış olsaydık bugün daha farklı gündemlerle bir araya gelmiş olacaktık. O nedenle bu seçimlerde neler yaptığımız değil, neleri eksik bıraktığımız ve bu eksiklikleri hep birlikte nasıl tamamlayacağımıza dair ve bundan sonra yine önümüzde önemi kat be kat artan yerel seçimlere nasıl gideceğimize dair yol haritasını işte bugün burada oluşturacağız.” 

CHP'nin danışma kurullarının çok önemli olduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu, “Siyaset kişiler üzerinden değil, egolar üzerinden değil, hırsla değil, siyaset akılla, bilimle hatta bugün toplantıda hedeflediğimiz gibi ortak akılla şekillenirse işte o zaman doğru söylediklerimizi, doğru olduğuna inandığımız mücadeleyi sokaklara taşıyabilir, 24 Haziran'da başaramadığımızı, seçmene ulaştıramadığımız mesajları daha doğru ulaştırabiliriz. Bunları tüm çıplaklığıyla masaya yatıracağız.” diye konuştu. 

Kaftancıoğlu, CHP'nin büyük bir aile olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

CHP çok büyük bir aile diyoruz, hakikaten de öyle. Yıllar içinde birçok aksaklığa rağmen, parti içinde yaşanılan birçok sıkıntıya rağmen hepimiz mesele memleketse çocuklarımızın geleceğiyse parti içindeki yaşanan bütün sıkıntılar bir kenara, yan yana, omuz omuza başarmış bir partiyiz. Bugünlerde de buna ihtiyacımız olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bunun önüne geçmenin yolu; ilkeyle inanarak, sahici ve samimi bir şekilde siyaset yapmak.

Toplantıya, milletvekilleri, ilçe başkanları ve üyeler katıldı. 

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:49
  1. İstanbul
  2. Canan Kaftancıoğlu
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP
  5. 24 Haziran seçimleri

YORUM YAZ

  • CaHPeeCaHPee2 sa önce
    Müslüman mahallesinde Domuz yersen ve marifetmiş gibi resimlerini paylaşırsan sittin sene iktidar yüzü göremezsin...!
  • AHMETAHMET1 sa önce
    Cumhuriyet dönemi halkın, dili, dini, , alfabesi,takkesi, şapkası, geleneği, göreneği değiştirtilmiş veya yozlaştırılmış. Halk karşı gelmiş ama, zoru görünce pes etmiş. Sonra da CHP yi kurup" siz bu halkı ve kanunları tavizsiz takip edin" denmiş. Eee 90 yıldır bu halk CHP nin , ne olduğunu tanıdı. Hiç ona iktidar yüzü gösterir mi. Çare basit. CHP kapanacak yeni isimle bir parti kuracak ama halkı aldatmayacak.
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