Canan Katfancıoğlu'nun sicili kabarık! Resmen teröre destek veriyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun en son "Atatürk'e Atatürk diye değil, Gazi Mustafa Kemal diye hitap etmek istiyorum." sözleri sonrası CHP'liler isim vermeden Kaftancıoğlu'nu eleştirmişti.

Kaftancuoğlu'nun 15 Temmuz gecesi attığı tweetlerde ezan okunmasına ve halkın sokağa çıkmasına karşı çıkmıştı.

Terör örgütlerine resmen destek veriyor

Kaftancoğlu daha önce attığı tweetlerde ise DHKP-C, PKK gibi örgütlere de defalarca destek vermişti.

CHP yönetimi ses çıkarmıyor

Tüm bu eylemlerine rağmen Canan Kaftancıoğlu için CHP yönetiminden bir ses çıkmaması oldukça şaşırtıcı.

Terör sevici HDP ve CHP arasındaki ittifak nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaftancıoğlu'na ses çıkaramadığı iddia ediliyor.