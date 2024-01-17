Canan Karatay'ın yumurtalı kahvaltılık tarifi! Yok böyle lezzet: Büyük beğeni topladı! Gerekli ürün ve yapılışı

Canan Karatay kahvaltıda yumurtanın önemini her fırsatta dile getiriyor. Yumurtanın tok tuttuğunu ve iyi bir protein olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay'ın kahvaltıda zeytinli yumurta tarifini hiç denediniz mi? İşte Karatay Mutfağı'ndan nefis kahvaltılık tarif...

ZEYTİNLİ YUMURTA MALZEMELER

3 adet yumurta

150 gram iri siyah zeytin

2 adet tatlı sivribiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

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Birkaç dal taze biberiye

ZEYTİNLİ YUMURTA TARİFİ

Bu nefis kahvaltılık için öne biberleri yıkayın ve çekirdekleriyle birlikte ince halka şeklinde doğrayın.

Zeytinleri çekirdeklerini çıkararak, ikiye bölün. Taze biberiyeyi ayıklayıp, ince ince kıyın. Zeytinyağını tavada ısıtın ve biberleri ekleyin. Kısık ateş olmalı.

Biberler hafif sararmaya başlayınca, zeytin ve biberiyeyi ilave edin.

Hepsini birlikte 2-3 dakika kadar pişirin. Daha sonra bu karışıma, dağılmayacak şekilde yumurtaları kırın.

Kısık ateşte yumurtaları akları beyazlaşıncaya kadar pişirin ve ocaktan alın. Sarıları fazla katılaşıp pişmemelidir. Afiyet olsun...