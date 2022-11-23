Canan Karatay'ın hayat kurtaran gizli tarifi verdi! Ne siz hasta olursunuz ne çocuğunuz...

Uyuz vakaları haberleri en çok vatandaşta tedirginlik yaratıyor. Hızlı bir şekilde yayılan uyuz salgını en çok çocuklarda sıklıkla görülüyor. Okullar, ortak çalışma alanları, alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerde hızlı bir şekilde yayılan uyuz salgınına karşı Canan Karatay’dan hayat kurtaran tarif sizlere paylaşıyoruz.

Canan Karatay, uyuz hastalığından korunmanın yöntemini verdi. Prof. Dr. Canan Karatay aynı zamanda ciddi uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Canan Karatay, ev hanımlarını üstüne basa basa uyardı. "Bu yöntemle tüm salgın hastalıklardan korunun: Bir bardak suya karbonat atın ve mucizeye tanık olun. Bir daha ne siz ne de çocuğunuz hasta olmayacak."

UYUZ HASTALIĞINDAN KORUNMANIN YÖNTEMİ

CANAN KARATAY’IN GİZLİ TARİFİ

Uyuz salgınıyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Canan Karatay, bakterilerden koruyan gizli tarifi...

Efendigil Karatay; Mikroplar, bakteriler, parazitler alkali ortamlarda yaşayamazlar. Vücudumuzu alkali suyla yıkamamız gerekiyor. Bir bardak suya bir tatlı kaşık sodyum bikarbonat katacağız. Bu suyla kaşınan yerlerimizi bol bol yıkayacağız. İkinci olarak da ev sirkesiyle kaşınan yerlere süreceğiz. Sirke parazitleri anında öldüren doğal bir ilaçtır.'' dedi.

Birçok hastalığa iyi gelen besini açıklayan Canan Karatay sindirim sistemi sorunları, mide yanması, maske tarifleri diş ağrısı ve baş ağrısı gibi sorunlara karşı doğal bir yöntemle önlem alınması gerektiğini sürekli vurguluyor. Beslenmede etin önemli olduğunu vurgulayan Karatay, et tüketimi ve tüm ağrıların çaresi ile ilgili açıklamada bulundu!

Canan Karatay kırmızı et açıklaması;

Canan Karatay, etin yanlış şekilde tüketilmesinin sağlık açısından ciddi problemlere neden olabileceğini belirterek, etin en sağlıklı tüketme yöntemini açıkladı. Kırmızı et tüketimine yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kırmızı etin mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Karatay, " kırmızı etin yalnız hazırlanması çok önemlidir. Kızartma olursa tehlikelidir. Onun dışında bizim kap yemeklerimiz, ızgaralarımız, kebaplarımız en sağlıklı yemeklerdir" ifadesini kullandı. Aynı zamanda kırmızı etin yağıyla beraber tüketildiğinde en sağlıklı et olduğunu söyledi.

Tüm ağrıların çaresi

Dr. Canan Karatay, ağrı çekenlere de reçete verdi. Canan Karatay 'O bilgiler tarihe karıştı' diye uyardı tüm ağrıların hem sebebini hem çaresini açıkladı. Baş ağrısı, diz ağrısı, eklem ağrısı, bel ağrısı, kas ağrısı diye belirterek, 'Bunu yaparsanız tüm ağrılarınız geçecek' dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay tüm ağrıların sebebinin aslında bir hormona bağlı olduğunu açıkladı. Canan Karatay ağrıların başlıca sebebinin ‘Leptin yüksekliği’ olduğunu söyledi. Leptin hormonunun yüksekliğinin tüm hücreleri bozduğunu açıklayan Canan Karatay, ‘Leptin hormonu yükselince sinir hücrelerini bozuyor, kas ağrılarınız, diz ağrılarınız, baş ağrıları omuz ağrıları, huzursuz ayak sendromu, hepsini altında yüksek leptin hormonu var. Vücut bunlara hiçbir şekilde cevap veremiyor. O halde bunları yiyecek olarak yaşam olarak uyku olarak devreye sokmamız lazım.’ dedi.

AĞRISI OLAN D VİTAMİNİ ALSIN

Canan Karatay: ‘Ağrıların giderilmesinde, eklem ağrıları bel ağrıları diz ağrıları tüm ağrılarda D vitamini eksiklikleri, bütün enfeksiyonlarda D vitamini eksik olmuştur… Çocuklara günde 1200 ünite D vitamini verilince çocuklarda gribal enfeksiyonun yüzde 50 azaldığı gözlenmiştir. Kanser tedavisi gören hastaların da D vitamini yükseltiliyor. D vitamini hiçbir zaman toksik değildir. Toksik, ağrı kesiciler ve antidepresanlardır. Kolesterol ilaçları bizi bozar. Bir tek kolesterol yüksek olması kalp krizi sebebe değildir. dedi.