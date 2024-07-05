Canan Karatay'dan uyarı! Bakın ne diyor: Yıllarca bize böyle söylediler! 20 dakikada 20.000 ünite D vitamini

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, yazın sıklıkla yapılan büyük hatalara değindi. Açıklamasına güneş koruyuculara yönelik bir soru üzerine başlayan uzman isim, "Güneş hayattır. Ultraviyole B ışını ciltte kolesterol varsa D vitamini üretir, yoksa üretmez. D vitamini ciltte üretildikten sonra dolaşımla karaciğere gider aktive olur, böbreğe gider aktive olur ve ondan sonra faydası vardır. D vitamini hayat kurtaran bir vitamindir. Aslında vücutta üretildiği için vitamin bile değildir. Ama başka bir ad koyulmadı. O bakımdan cildimize güneş ışınının hiçbir engel olmadan, hiçbir koruyucu kullanmadan vurmasını, etkilemesini sağlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

"KORUYUCULAR KİMİ NEDEN KORUYOR KARDEŞİM?"

Canan Karatay ezber bozan bir uyarıda bulundu ve açıklamalarına şöyle devam etti:

"Koruyucular kimi neden koruyor kardeşim? Koruyucuların kanser yaptığı biliniyor. Bir kere D vitaminini önlediği için tehlikeli. Ayrıca o koruyucuların içerisindeki kimyasallar! Bir de kolesterol ilaçları, kolesterolü düşürdüğü için D vitamini olmuyor. O da tehlikeli. Yani kanınızda, cildinizde, hücrelerinizde kolesterol düşükse D vitamini üretilemiyor. Diyoruz ya 'Gün ışığı yeterlidir' diye. Aslında bunu söylemek istiyorum.

"YILLARCA BİZE 10.00 - 16.00 SAATLERİ ARASINDA GÜNEŞLENMEYİN DEDİLER AMA..."

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Aslında öğle zamanında ışığı almamızda fayda var. Fakat senelerden beri 'Saat 10.00'dan sonra güneşlenmeyin, 16'dan sonra güneşlenin' diyorlar. Atmosferden yatay gelen gün ışığı, ultraviyole B; atmosferde emilip kalıyor size etki etmiyor.

"20 DAKİKADA 20.000 ÜNİTE D VİTAMİNİ ÜRETİYOR"

Kısa geldiği zaman yine emiliyor ama çoğunluğu değil. 20 dakika korumasız olarak güneşlenildiği zaman günde 20.000 ünite D vitamini üretiyor vücut. Her gün 20 dakika 20.000 ünite üretiyor. Yani bu da 'D vitaminin çok yüksek dozu tehlikelidir' lafını yalanlıyor."

Uzman isim toplumun bir nevi kısırdöngüye sokulduğunu ifade edip "Sektörün esiri oluyorsunuz kardeşim. Ben, aklımızı kullanalım diye uğraşıyorum" dedi.

CANAN KARATAY'DAN GÜLÜMSETEN SÖZLER: "EŞİNİZ SİZE YAKLAŞMAZ"

"Uzun süre güneşte yatmanın cilde faydası var. Ama cildi kurutur. Bunu önlemek için de cilde zeytinyağı süreceksiniz. Zeytinyağından korkmayın" diyen uzman isim soruya verdiği yanıtı gülümseten bir sözle noktaladı.

"Vücudunuza sürdüğünüz zaman bir tek faydası var, eşiniz size yaklaşmaz."