  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?

İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar

Siyonist vekillerden akıl almaz çağrı: Tek suçları Filistinli öldürmek olan Yahudi katilleri affedin!

Ekrem’e dün öyle bugün böyle! Fırıldak Cemal kıvırmadan yapamıyor

Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor

Üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı! İsrail'den casus Hüseyin Gün'e özel muamele

Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu

NATO'dan Çin ve Rusya tehdidi: İzin vermeyeceğiz
Kadın - Aile Canan Karatay'dan unutkanlık için öneri: B vitaminleri önerisini not alın... B vitamini deposu besin...
Kadın - Aile

Canan Karatay'dan unutkanlık için öneri: B vitaminleri önerisini not alın... B vitamini deposu besin...

Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Canan Karatay'dan unutkanlık için öneri: B vitaminleri önerisini not alın... B vitamini deposu besin...

Prof. Dr. Canan Karatay, beyin ve unutkanlık için B vitaminlerini öneriyor. Ülkemizde neredeyse 5 kişiden 3'ü unutkanlıktan şikâyetçi. Bu durumun birçok sebebi olabileceğine değinen kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay yine ezber bozan bir açıklamada bulundu. Peki, B vitaminleri en çok hangi gıdalarda var? İşte Canan Karatay'dan B vitamini gıdaların listesi... Bu önerisini not alın, unutkanlık kayıplara karıştı.

Canan Karatay, beyin ve sinir hücrelerinin düzgün çalışması için B vitaminlerini öneriyor. Çünkü B vitaminleri genellikle enerji üretimi, beyin sağlığı, sinir sistemi sağlığı, hücre onarımı ve metabolizmanın düzenlenmesi gibi bir dizi önemli rol oynar.

Prof. Dr. Canan Karatay, beyin ve unutkanlık için B vitaminlerini öneriyor. Peki, B vitaminleri en çok hangi gıdalarda var? İşte Canan Karatay'dan B vitamini gıdaların listesi…

CANAN KARATAY'DAN B VİTAMİNİ İÇEREN GIDALAR

Canan Karatay, Karatay Sözü kitabında B vitamini için önerdiği besinleri şu şekilde açıklıyor:

"B grubu vitaminler(B1,B2,B3,B5,B6,B9,B12) genel olarak tahıllar, yağsız et, böbrek, yürek, beyin, karaciğer, yerfıstığı, tavuk, ceviz, yumurta ve yağlı tohumlar."

B VİTMAİNİ DEPOSU YERFISTIĞININ FAYDALARI

Protein Kaynağı: Yerfıstığı, yüksek protein içeriğiyle bilinir ve kas gelişimi ile dokuların onarılmasında önemli bir rol oynar.

Kalp Sağlığını Destekler: İçerdiği sağlıklı yağlar, özellikle tekli doymamış yağ asitleri, kalp sağlığını iyileştirir. Ayrıca, kolesterol seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Zengin Lif Kaynağı: Yerfıstığı, sindirim sağlığını iyileştiren ve tokluk hissi veren lif bakımından zengindir.

Antioksidanlar İçerir: Yerfıstığı, vücuda zararlı serbest radikalleri nötralize eden antioksidanlar (örneğin, resveratrol) içerir. Bu, yaşlanmayı geciktirmeye ve kanser gibi hastalıklara karşı koruma sağlamaya yardımcı olabilir.

Beyin Sağlığına İyi Gelir: İçerdiği B vitaminleri, özellikle niasin (B3), beyin fonksiyonlarının düzgün çalışmasına yardımcı olabilir ve sinir sistemi sağlığını destekler.

Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur: Yerfıstığı, sağlıklı yağlar ve proteinler içerdiği için, küçük porsiyonlarla tüketildiğinde uzun süre tok tutar. Bu da aşırı yemek yeme riskini azaltır.

E Vitamini Deposu: Yerfıstığı, güçlü bir antioksidan olan E vitamini bakımından zengindir, bu da cilt sağlığını korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Düşük Karbonhidrat İçeriği: Yerfıstığı, düşük karbonhidrat içeriğiyle diyabet hastaları için uygun bir atıştırmalıktır, kan şekerinin dengesini sağlamaya yardımcı olabilir.

Yerfıstığını aşırı tüketmemek önemlidir çünkü yüksek kalori içerir. Ayrıca, alerjisi olan kişilerin dikkatli olması gerekir.

Uzmanı yarardan çok zarar olacak diyerek açıkladı! vitamin takviyesi uyarısı: Neden zararı var cevap verdi
Uzmanı yarardan çok zarar olacak diyerek açıkladı! vitamin takviyesi uyarısı: Neden zararı var cevap verdi

Sağlık

Uzmanı yarardan çok zarar olacak diyerek açıkladı! vitamin takviyesi uyarısı: Neden zararı var cevap verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23