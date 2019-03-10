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Canan Karatay’dan Şanlıurfa yemeklerine tam not

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak geldiği Şanlıurfa’da Mutfak Müzesinde yapılan yemekleri tek tek inceleyerek yorum yapan Prof. Dr. Canan Karatay, yöreye özgü yemeklerin tereddüt edilmeden tüketilebileceğini söyledi.

10 Mart 2019 Pazar 11:57
Canan Karatay’dan Şanlıurfa yemeklerine tam not

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Şanlıurfa’da kadınlara yönelik düzenlenen programda yöresel yemeklere değindi. Başta sade yağ olmak üzere doğal olan her şeyin rahatlıkla tüketilebileceğini belirten Karatay, isota eğer ekleyen varsa, zararlı katkı maddeleri katılmasını ise eleştirdi.

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak geldiği Şanlıurfa’da Mutfak Müzesinde kadınlar tarafından yapılan yemekleri tek tek inceleyerek yorum yapan Prof. Dr. Canan Karatay, yöreye özgü yemeklerin tereddüt edilmeden tüketilebileceğini söyledi.



"Urfa’ya geldiğinizde her şeyi unutun"

 

Şanlıurfa’ya gelindiğinde her türlü yemeğinin rahatlıkla yenebileceğini söyleyen Canan Karatay, “Çok güzel ağırladınız. Gerçekten misafirperverliğiniz dillere destan, çok teşekkür ediyorum. Urfa’nın, bu yörenin yemek zenginliği kusura bakmayın dünyanın hiçbir yerinde yok. Doğallığı bozulmadan istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Bugün konferanstan sonra ne kadar yerim. Ne kadarı unutun, kaç kiloyum, onu da unutun, kaç kilo alırım onu da unutun. Doyuncaya kadar doğal olan her şeyi yiyebilirsiniz. Tabi en başta da Urfa’nın sade yağı. Sade yağı, tereyağı şunu hiç korkmadan söyleyebilirim dünyanın en sağlıklı yağıdır. Korkmadan çocuklarımıza ve gençlerimize de aşılayacağız. Kalp krizini ve kanseri önler. Bütün vücudun, hücrelerin sağlıklı bir şekilde olmasını sağlar. Urfa’nın tereyağında A vitamini vardır, D vitamini vardır, E vitamini vardır, K vitamini vardır. Miktarı artık unutun. Çünkü bu yağı yedikçe hepimiz gençleşiriz. Eklemler yağlanır, eklemlerimiz, boynumuz, dizlerimiz birer contadır. Conta yağlanmadan çalışmaz. Bir hanımefendi bende kireçlenme var diyor. Bu da yağsızlıktan, vitaminsizlikten. Doğal yağ kilo aldırmaz, doğal yağ kilo verdirir, doğal yağ karaciğer yağını giderir. Doğal yağ tansiyonu düşürür, doğal yağ alzheimer ve kanseri önler" dedi.



İsota katılan katkı maddelerini eleştirdi

 

İsotun içine tuğla tozu ve boya katılmamasını isteyen Karatay, “Ciğer kebabımız çok önemli ama biberi kışın yemememiz lazım. Bol bol soğan yememiz çok önemli. Bunlar hakikaten vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Burada isotumuz var. İsot çok önemli tabi, bütün dünya bunu biliyor. İsot tescillendi. İçeresindeki kapsain maddesi Urfa’nın isotunda en yüksek olan ama en doğal olacak. İçerisine tuğla tozu katılmayacak bir zahmet, içerisine boya katılmayacak bir zahmet” şeklinde konuştu.

 

Karatay’a Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:57
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