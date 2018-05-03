Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı hayat için doğal beslenmenin önemli olduğunu belirterek, "Bildiğimiz sofra tuzu endüstri için üretilmiştir. Fabrikalarda her türlü endüstride bunu kullanıyoruz. Endüstrinin kullandığı sofra tuzunu insan vücudu kullanamıyor, ondan hastalanıyoruz. Sofra tuzu tehlikelidir ve kullanılmaması gerekir." dedi.

Bir etkinlik kapsamında Tekirdağ'a gelen Karatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşlanmanın sağlıklı, doğal, bozulmamış, besinler tüketmeye bağlı olduğunu söyledi.

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SOFRA TUZU SAĞLIKLI DEĞİL

Tuz tüketiminin insan sağlığı için önemli olduğuna değinen Karatay, şunları kaydetti:

"Kristal kaya tuzu tüketilebilir çok sağlıklıdır. Vücudumuzun yüzde 60'ı sudur, hücrelerimizin yüzde 60'ı sudur ama bu su tuzlu sudur. Hakiki tuzlu sudur, mineralle doludur. Kaya tuzu da yüzde 30 oranında sodyum içerir, onun için sağlıklıdır. Onun yanında rafine olmadığı için sağlıklıdır. Kayalardan ve 2 ila 7 bin yıllık mağaralardan elde edildiği için de hava, çevre kirlenmesine maruz kalmamıştır. Rafine olmadığı için sağlıklı elementlerinden ayrılmamıştır. Bildiğimiz sofra tuzu endüstri için üretilmiştir. Fabrikalarda her türlü endüstride bunu kullanıyoruz. Endüstrinin kullandığı sofra tuzunu insan vücudu kullanamıyor ondan hastalanıyoruz. Sofra tuzu tehlikelidir ve kullanılmaması gerekir. Kristal kaya tuzuyla hiçbir benzerliği yoktur."

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RAMAZAN'DA SAKIN AĞZINIZA GAZLI İÇEÇEK KOYMAYIN

Yaklaşan ramazan ayının uzun yaz günlerine denk geldiğini hatırlatan Karatay, "İftardan sonra bol su tüketin" önerisinde bulundu.

Karatay, ramazan ayına şimdiden vücudun hazırlanması gerektiğinin altını çizerek, "Karatay prensiplerinde vücut günde 2 öğün beslenmeye odaklanmıştır. Sahurda 2-3 tane yumurta, peynir, soğuk köfte tüketilmelidir ama ekmeksiz. Ramazan pidesi çıkacak, pide köy tereyağıyla veya zeytinyağıyla beraber tüketilebilir. Şekersiz çay, süt, ayran bol bol türetilebilir. Susuzluk baş ağrısı ve halsizlik yapar. İftardan ve sahurdan sonra kelle paça çorbası veya tarhana çorbası tüketilebilir. Ramazanda şekerli, gazlı içecekleri sofraya almayın. Ağzınıza koymayın. Çok susatır ve baş ağrısı yapar." diye konuştu.

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