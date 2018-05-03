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Canan Karatay'dan korkutan açıklama: Sakın yemeyin!

2. Yerel Tohum Takas Şenliği için Tekirdağ’a gelen Prof. Dr. Canan Karatay, tüm meyvelerin içerisinde şeker olduğunu, vücuttaki insülinin artmaması için meyve yenilmemesi, meyve sularının içilmemesi gerektiğini ifade etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:36
Canan Karatay'dan korkutan açıklama: Sakın yemeyin!

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Tohum Takas Şenlikleri’ne bir konuşma yapmak üzere katılan Prof. Dr. Canan Karatay vatandaşlara yaptığı sunumda şekerden ve şeker bazlı yiyecek ve içeceklerden uzak durulması çağrısında bulunurken, zeytinin en iyi meyve, zeytinyağının ise en sağlıklı meyve suyu olduğunu ifade etti. Karatay meyvelerin insülini artırdığına değinerek, “Meyve yemeyecek miyiz? Meyvedeki şeker früktozdur. Früktoz karaciğeri yağlandırır. Kutu ve taze meyve suları, mısır nişastası şurubuyla tatlandırılmış bütün şekerli ve gazlı içecekler dondurmalar da dahil karaciğerinizi yağlandırır. Meyve suyu ürik asiti yükseltir. Ürik asidiniz yüksekse meyve suyu zehirlenmesi içerisindesiniz. Peki C vitamini nereden alacağız. Bana en çok sorulan sorulardan biri budur. Meyve suyu ve meyveler gibi şeker içeren yiyeceklerle  C vitamini birlikte vücuda girdiği zaman, şeker C vitamininin hücrelere girmesini engelliyor. Şeker kendi de hücrelere giriyor ve böylece bağışıklık sistemi çöküyor. Bunları tüketmezsek hastalıklarımız yükselmiyor.

2000 yıllık 2000 yıldan fazla yaşayan zeytin ağaçları hala zeytin veriyor. Bunlardan zeytinyağı bile elde ediyoruz. Zeytin en sağlıklı meyvedir. Meyve yemeyecek miyiz, diyenlerin sesleniyorum. Zeytin en sağlıklı meyvedir. Zeytinyağı, zeytin meyvesinin suyudur. Her sabah ve her akşam bir kahve fincanı içilirse, kabızlık önlenir, kanı sulandırır, felci önler, kalp krizini önler. Midedeki bütün dost bakterileri besliyor, hastalığı önlüyor, bizi dinçleştiriyor. Zeytinyağı anne sütü ile aynıdır. Bir tek fark var aralarında; anne sütünde hayvansal kolesterol vardır, zeytinyağında bitkisel kolesterol vardır. Zeytin altındır, zeytinyağı altın suyudur. Zeytin bana göre altında 1000 kat daha değerlidir” dedi.

Karatay’ın eğlenceli sunumunun ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Prof. Dr. Canan Karatay’a plaket ve çiçek taktim etti. Albayrak ve Karatay vatandaşların yoğun ilgisi ile şenlik alanını gezdi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:36
  1. Tekirdağ
  2. canan karatay
  3. meyve ve meyve suları

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