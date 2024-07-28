Canan Karatay'dan kahvaltılık börek tarifi! Sizde hadi bunu yapın: Çay demlenene kadar hazır oluyor...

Kahvaltılık börek tarifi pek çok insan tarafından özellikle sabahları araştırılıyor. Bu noktada Canan Karatay'ın önerdiği peynirli ıspanaklı kahvaltılık börek tarifi de birçok insanın tercihi olarak gündeme geliyor. Zira Canan Karatay'ın paylaştığı tarif, çay demlenene kadar hazırlanabiliyor. İşte detaylar…

Canan Karatay önerdiği yemek tarifleri ile Türkiye'deki birçok insanın gündeminde yer alıyor. Çünkü ünlü hekimin tavsiyeleri, sağlıklı olmasının yanı sıra lezzetli olarak da ön plana çıkabiliyor.

Canan Karatay, Karatay Mutfağı'nda pek çok farklı tarife değiniyor. Ayrıca Canan Karatay'ın peynirli ıspanaklı kahvaltılık börek tarifi birçok insanın dikkatini çekiyor. Çünkü söz konusu börek tarifi, çay demlenene kadar hazırlanabiliyor. Bu nedenle pek çok insan tarafından tercih ediliyor. Peki, Canan Karatay'ın peynirli ıspanaklı börek tarifi nasıl hazırlanır?

CANAN KARATAY'DAN KAHVALTILIK BÖREK TARİFİ

Canan Karatay'ın tavsiye ettiği peynirli ıspanaklı kahvaltılık börek tarifi birkaç malzeme ile çay demlenene kadar hazır hale getirilebiliyor. İşte söz konusu tarif için gerekli olan malzemeler;

· 200 gr kadar beyaz peynir.

· 500 gr ıspanak.

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· 2 adet yufka.

· 1 çay bardağı sızma zeytinyağı.

· Kristal kaya tuzu, pul biber ve karabiber.

HAZIRLANIŞI

Canan Karatay'ın tavsiye ettiği peynirli ıspanaklı kahvaltılık börek tarifi, yukarıdaki malzemeler toparlandıktan sonra pratik bir şekilde hazır hale getirilebiliyor. İşte söz konusu kahvaltılık börek tarifinin hazırlanışı;

· Ispanaklar suda yıkandıktan sonra süzülür. Ardından ince ince doğranarak derin bir kaseye yerleştirilir. Devamında karabiberi, tuzu, pul biberi ve yarım çay bardağı zeytinyağı eklenerek karıştırılır.

· Sonra ıspanakların içine ezilmiş beyaz peynir yerleştirilerek karıştırılır.

· Yufka tezgaha serildikten sonra fırça ile biraz zeytinyağı sürülür. Sonra bir ucundan bir karış içeriye doğru katlanır. Devamında katlanan yerin üst kısmına ıspanaklı harç yerleştirilir. Ardından diğer uçları da ortada buruşturulur ve sıkıca rulo yapılır.

· Sonra 4-5 cm uzunluğunda halkalar şeklinde dilimlenerek yağlanmış fırın tepsisine dizilir.

· Ardından önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 15-20 dakika kadar pişirilir.

· Devamında hazırlanan peynirli ıspanaklı kahvaltılık börek tarifi sıcak sıcak afiyetle tüketilebilir.