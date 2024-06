Canan Karatay'dan ezber bozan sözler! Türk kahvesi önerisi: Aklınızı başınıza getiriyor! Karatay'ın gözdesi

Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Kahveseverlere yönelik uyarılarda bulunan Karatay, "Hangi kahve, nasıl içilirse sağlıklıdır?" sorusuna yanıt verdi. Karatay, kendi kanalında paylaştığı videoda, güne sade Türk kahvesi içerek başlamanın önemine vurgu yaparak, bu alışkanlığın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini anlattı. "Her yağ ve kırmızı et nasıl aynı değilse her kahve de aynı değil." diyen Karatay, kafeinin vücudu uyardığını belirtti.

"AKLINIZI BAŞINIZA GETİRİR"

"Sade kahve aklımızı başımıza getirir" diyen Karatay, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde sade kahvenin beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Her kahvenin aynı olmadığını savunan Canan Karatay, Türk kahvesini nasıl hazırlayıp içtiğini şu sözlerle anlattı:

"Türk kahvesinden bahsediyorum. Türk kahvesinin faydaları çok. Çok yüksek antioksidandır, her türlü vücutta çok yüksek antioksidandır. Kahve çekirdeğinde bulunan antioksidanlar güçlüdür ve önemlidir. İçinde bulunan kafein de vücudu uyarır, bizi uyarır, aklımızı başımıza getirir. Sabah kalktığımız zaman bir Türk kahvesi içmek veya büyük bir ben çatma kahve diyorum. Türk kahvesini koyuyorum üzerine sıcak suyu koyuyorum, öyle içiyorum."



'FİLTRE KAHVENİN FİLTRESİ KAĞITSA TEHLİKELİDİR'

Yasemin'coma'a göre: Osmanlı döneminde kahvenin yanında lokum getirildiği anımsatan Karatay, "Şimdi de koyuluyor. O geleneksel bir şeydir. Sunumdur. Olabilir. Fakat içine şeker katmanız tehlikelidir. Aspartam, suni şeker katmamamız gerekir. Kendimiz filtre kahve yapabiliriz. Yalnız filtresi kağıtsa tehlikelidir. O kağıtlardaki bromür ve kimyasallar sıcak su içinden geçtiği zaman kahveye ve vücuda geçer. Bromür tehlikelidir, bromat çok tehlikelidir. Ama french press olabilir. Kendimiz basıyoruz. Kahveye süt de katabilirsiniz ama taze olacak. Yani günlük olacak." ifadelerini kullandı.