Canan Karatay'dan beyin çalıştıran su çıkışı: Tek rakibini, duyurdu: Süper besin kaynatıp için! Sırrını açıkladı

Beyindeki sinir sisteminde yaşanan hatalar, işleyişi geriletir. Bu da ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Sağlıklı beslenme konusunda tartışmalı çıkışlarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşamın sırrını açıkladı. Canan Karatay, bu sağlık sorunlarının yaşanmaması için düzenli olarak ceviz tüketilmesini önerdi. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Prof. Dr. Canan Karatay, oruç tutacaklara tavsiyeler verdi. İftar ve sahurda yenmesi gereken gıdaları tek tek sıralayan Karatay, ramazan alışveriş listesinde yer alması gereken besinleri açıkladı..

SAHURDA NE YEMELİ?

Sahurda tıpkı kahvaltıda da önerdiğim gibi gerçek ve doğal ürünler yemeyi öneriyorum. Bulabilirsek şirden mayalı peynir, ilaçlanmamış zeytin, köy tereyağı, ceviz tüketmeliyiz. Ekmek acıktırır ve susatır. Ekmek yerine peynirin yanında ceviz veya gün kurusu tercih edebiliriz. Sahurda vücuda her türlü vitamin ve mineralin girmesi için şeker eklenmemiş komposto içebiliriz. Doğal yağ ve doğal protein zaten hiç kimseyi acıktırmaz..

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan ceviz, sinir sistemini adeta sıfırlayıp yeniden inşa eden ceviz hakkında merak edilen her şey...

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Prof. Dr. Canan Karatay, 4 adet cevizi kırıp kabukları ve iç yapraklarıyla beraber bir kase suda bekletilmesini tavsiye eder. Akabinde suyun sabahları aç karna tüketilmesi lazım.

Bir gün boyunca suda bekletilen cevizler içeriğindeki yağ salınımı sayesinde barındırdığı omega-3 yağ asitlerini ve E vitaminini suda depolar. Böylece gün içinde ihtiyacınız olan vitaminleri tek seferde karşılar.

Ceviz sağladığı bu fayda sayesinde sinir sisteminden sindirim sistemine kadar onararak fonksiyonel hızlarını artırır.

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Ceviz suyu aynı zamanda ileri yaşlarda görülme ihtimali olan unutkanlık ve alzehimer gibi sağlık sorunlarının riskini sıfırlar. Hücreleri yenileyerek beynin hafızasını artırır. Adeta beynin belleğini artırır.

Ceviz suyunu düzenli tüketmek sadece beyne değil cilt sağlığına da katkısı vardır. Genç görünümü artırarak ışıl ışıl bir cilt ve parlak saçlar sağlar.

Uzmanların çoğu ceviz suyunun faydalarının aç karnına tüketimini destekler. Ancak bazı uzmanlar ailede kronik hastalığı olan kanser riskine sahip kişilerin günde 2 bardak tüketmesini tavsiye eder.

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'KÖY YUMURTASI YİYİN'

Prof. Dr. Canan Karatay, daha önce yaptığı açıklamada da sağlıklı yaşamın sırrının günde 10 yumurtada olduğunu söylemişti. Karatay, Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte haşlanmış yumurtanın vücuda olan inanılmaz etkilere sahip olduğunu ifade etti. Özellikle köy yumurtasının faydalarından bahseden Karatay, günde 2 tane haşlanmış yumurta ile hastalıklara yakalanma riskinin azalabileceğini söyledi.

RAMAZAN ALIŞVERİŞ LİSTENİZDE NELER OLMALI?

Yumurta, şirden mayalı beyaz peynir, doğal zeytin, zeytinyağı (sızma ve mümkünse soğuk sıkım), fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişler, kuru meyveler, kaynatmak ve çorbasını yapmak için kemik, mercimek ve kuru fasulye gibi bakliyatlar iftar listenizin olmazsa olmazları arasında yer almalı.



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