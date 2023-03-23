2023-03-23 16:16:49 Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor! Teması olanlar için büyük bir tehlike! Duyanlar şaşkın
Tanzanya'daki Natron Gölü, içerisindeki mineral kabuklara temas eden canlıları anında mumyalaştırdığı için dünyanın en ölümcül gölü olarak anılıyor. Yüksek baz oranına sahip kan kırmızı göl, sahip olduğu ürkütücü hayvan ölüleri nedeniyle insanların ilgisini çekiyor. İşte dünyanın en tehlikeli gölünden fotoğraflar... Konuyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalar yaptılar. Duyanlar, görenler herkes şaşkın