Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor! Teması olanlar için büyük bir tehlike! Duyanlar şaşkın

Fotoğrafçı Nick Brandt ise göl hakkında yazdığı 'Across the Ravaged Land' adlı kitabında, 'Natron Gölü'nün kıyı şeridinde beklenmedik bir şekilde her türden kuş ve yarasa gibi canlıları kıyıya vurmuş halde buldum. Kimse tam olarak nasıl öldüklerini bilmiyor ama suyun soda ve tuz içeriği son derece yüksek, o kadar yüksek ki film kutularımın mürekkebi birkaç saniye içinde yok oldu.” ifadelerini kullandı.