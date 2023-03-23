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Hayat-Aktüel
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Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor! Teması olanlar için büyük bir tehlike! Duyanlar şaşkın

2023-03-23 16:16:49
Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor! Teması olanlar için büyük bir tehlike! Duyanlar şaşkın

Tanzanya'daki Natron Gölü, içerisindeki mineral kabuklara temas eden canlıları anında mumyalaştırdığı için dünyanın en ölümcül gölü olarak anılıyor. Yüksek baz oranına sahip kan kırmızı göl, sahip olduğu ürkütücü hayvan ölüleri nedeniyle insanların ilgisini çekiyor. İşte dünyanın en tehlikeli gölünden fotoğraflar... Konuyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalar yaptılar. Duyanlar, görenler herkes şaşkın

#1
Foto - Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor! Teması olanlar için büyük bir tehlike! Duyanlar şaşkın

Tanzanya’da suyuna dokunan canlıları anında taşa çeviren Natron Gölü dünyanın en tehlikeli gölleri arasında yer alıyor.

#2
Foto - Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor! Teması olanlar için büyük bir tehlike! Duyanlar şaşkın

Natron Gölü, nesli tükenmekte olan flamingolar için önemli bir çiftleşme alanı… Ancak, hayvanlar sudaki mineral kabuklarla temas ederlerse tuzunda sonsuza dek donma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar.

#3
Foto - Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor! Teması olanlar için büyük bir tehlike! Duyanlar şaşkın

YAŞAYABİLEN TEK CANLI TÜRÜ Suya kan kırmızısı rengini veren bakteriler ise ortalama 26 derece sıcaklığa, ölümcül tuz konsantrasyonuna ve alkaliliğe dayanarak gölde yaşayabilen yegane canlı türü.

#4
Foto - Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor! Teması olanlar için büyük bir tehlike! Duyanlar şaşkın

İngiltere’de yer alan Leicester Üniversitesi'nden ekolog David Harper, suya düşen canlıların öldükten sonra cesetlerinin hemen çürüdüğünü, gölün kıyısına fazla yakşanların ise üzerilerinde sonsuza kadar kalacak bir tuzla kaplanarak donduğunu belirtti.

#5
Foto - Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor! Teması olanlar için büyük bir tehlike! Duyanlar şaşkın

NEDEN BU KADAR ÖLÜMCÜL? Harper, göldeki bu ölümcüllüğün nedeninin yeryüzünde natrokarbonatit yayan tek aktif volkan olan yakındaki Ol Doinyo Lengai (Tanrı Dağı) olduğunu söyledi. Natrokarbonatitler, yanardağı kesen akarsu kanalları vasıtasıyla göle kar

#6
Foto - Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor! Teması olanlar için büyük bir tehlike! Duyanlar şaşkın

Fotoğrafçı Nick Brandt ise göl hakkında yazdığı 'Across the Ravaged Land' adlı kitabında, 'Natron Gölü'nün kıyı şeridinde beklenmedik bir şekilde her türden kuş ve yarasa gibi canlıları kıyıya vurmuş halde buldum. Kimse tam olarak nasıl öldüklerini bilmiyor ama suyun soda ve tuz içeriği son derece yüksek, o kadar yüksek ki film kutularımın mürekkebi birkaç saniye içinde yok oldu.” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Dünyanın en ölümcül gölü Natron: Yaklaşan 'taş'a dönüyor! Teması olanlar için büyük bir tehlike! Duyanlar şaşkın

Diğer taraftan Natron Gölü’ndeki aşırı koşullar, onun 10 bin yıl öncesine kadar uzanan tarihinin korunmasında önemli bir rol oynadı. Appalachian Eyalet Üniversitesi'nden jeolog Dr. Cynthia Luitkius-Pierce, "Buradaki canlıların izleri tuzda birlikte tortulaşıp sertleştiriyor. Bu da bilim insanlarına binlerce yıl önceki yaşamı inceleme olanağı tanıyor.” dedi.

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