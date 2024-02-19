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Kadın - Aile Canan Karatay uyardı! Soğanın en faydalı hali bu, vitaminleri koruyor! En çok yapılan hatalar neler?
Kadın - Aile

Canan Karatay uyardı! Soğanın en faydalı hali bu, vitaminleri koruyor! En çok yapılan hatalar neler?

Yeniakit Publisher
2024-02-19 19:03:00 - 2024-02-19 19:07:11
Canan Karatay uyardı! Soğanın en faydalı hali bu, vitaminleri koruyor! En çok yapılan hatalar neler?

Canan Karatay sağlıklı yaşam önerilerini paylaşmaya devam ediyor. Kök bitkilerinin faydalarını her fırsatta ifade ediyor. Bunlardan biri de soğan. Soğan vitamin deposu. İşte detaylar...

Kök bitkilerin vazgeçilmezi soğan. Soğanın her hali faydalı olsa da Canan Karatay'a göre en faydalısı çiğ tüketmek. Peki soğanın faydaları neler? İşte detaylar...

SOĞANIN FAYDALARI

SOĞAN KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Yapılan çalışmalar soğanın içerdiği kuarsetin adlı antioksidan sayesinde yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

ASTIMA DA İYİ GELİYOR
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Kuarsetin, alerjik reaksiyonlara yol açan histaminin bağışıklık hücrelerinde salınımını engellemesine yardımcı oluyorr. Böylelikle soğanın astım veya alerjik problemleri olan kişilerde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğu biliniyor.

KALP KRİZİNE KARŞI KORUYUCU

Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önler. Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu diğer çalışmalarla tespit edilmiştir.

En çok yapılan hatalar;

Uzmanlar, dilimlenmiş soğanın bakteri ve koku çektiğini, zehirlenmelere yol açabileceğini uyarıyor. 

DİLİMLENMİŞ SOĞAN TEHLİKELİ MİDİR?

Soğan, vitamin ve mineral bakımından zengin bir besin. Aynı zamanda doğal bir antibiyotik olan soğan, vücuttaki mikroplarla savaşıyor. Ancak soğanın yanlış tüketimi, sağlığa zarar verebiliyor. Özellikle soğanı dilimleyip buzdolabında saklamak, ciddi riskler taşıyor. Bir üniversitede yapılan araştırmaya göre, dilimlenmiş soğan, kapaklı veya kilitli poşetlerde, saklama kaplarında dahi olsa, bakteri ve kokuları mıknatıs gibi çekiyor. Bu da soğanın zehirli hale gelmesine neden oluyor. Uzmanlar, dilimlenmiş soğanın enfeksiyonlara ve gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini belirtiyor.

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