Canan Karatay uyardı: Kolajen reklamlarına uymasınlar! Kolajen içeren besinler nelerdir?

Son yıllarda takviye olarak alınan kolajen aslında vücudumuzda bulunan bir yapı taşıdır. İsmi Yunanca‘da tutkal anlamına gelen “kolla“ sözcüğünden gelir. Çünkü bir tutkal gibi dokuları bir arada tutmayı sağlar. İşlevi bağ dokuyu güçlendirmek, cilde dayanıklılık, sıkılık ve esneklik kazandırmaktır. Vücuttaki proteinlerin üçte birini oluşturan kolajen sadece ciltte değil; bağ dokusu, tendon-eklem, tıp dilinde osteoartrit olarak adlandırdığımız kireçlenme, damar duvarları, göz, diş, saç, tırnak ve kemiklerde dahil olmak üzere tüm vücutta doku ve organlarda bulunur ve vücudun yapısal bütünlüğünü sağlar.

Kolajen, kısaca insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir proteindir. İnsan vücudu, glisin ve prolin adlı iki aminoasidi bir araya getirerek kolajen proteininin öncüsü olan prokolajeni sentezler. Bu sentezin gerçekleştirilmesinde C vitamini de görev yapar. Dolayısıyla yeterli kolajen üretimi için C vitamininin en önemli kaynakları olan taze meyve ve sebzeler yeterli miktarda tüketilmelidir.

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı her açıklamayla gündem olmaya devam ediyor. Doğal beslenme taraftarı olan ve insanlara da bu konuda bilgiler veren Canan Karatay, bu sefer gençlere seslendi. Özellikle genç kızlar tarafından cilt bakımı için sıklıkla kullanılan kolajen tabletler hakkında konuşan Canan Karatay gençlere, “reklama uymasınlar” uyarısında bulundu. Kolajen için yenilmesi gereken besinleri sıraladı.

GENÇ BİR CİLDE SAHİP OLMAK İÇİN...

Prof. Dr. Canan Karatay, kolajenle ilgili merak edilenleri açıkladı. Özellikle son yıllarda genç bir cilde sahip olmak için kolajen tabletlerine ilginin artmasını değerlendiren Canan Karatay, gençlere seslendi. Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Canan Karatay, kolajenle ilgili merak edilenleri yanıtladı. "Gençler reklamlara uymasınlar, çevreyi dinlemesinler. Kolajen dediğimiz proteindir. Bunun tozu, tableti olmaz. Kolajen için kelle paça çok önemli. Çünkü kemik suyu var. Kemik suyunda 84 mineral var. Kemik suyunun proteini kolajendir. Yediğin kırmızı et de kolajendir. Bambaşka bir şeymiş gibi sunuluyor. Kolajen tableti satılıyor ama Canan Karatay, 'Kırmızı et yiyin, kelle paça için.' deyince kıyamet kopuyor. Hayvansal yağ yemezseniz cildiniz düzelmez ve tuz, mineral ve sirke hayat kurtarır." dedi.

Peki kolajen nedir? Kolajenin faydaları ve zararları nelerdir? Kolajen eksikliği ne zaman görülür? Kolajen içeren besinler nelerdir? İşte tüm detaylar...

Kolajen nedir ve ne için kullanılır?

Kolajen (collagen) nedir?

Genelde cilt sağlığı ile anılan kolajen, aslında tüm vücudumuz için olmazsa olmaz yapısal ve işlevsel açıdan gerekli olan bir protein türüdür. Temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumaktır. Vücudumuzda kolajen olmadan vücut parçalarımız bir arada kalamaz.

Kolajen eksikliği ne zaman görülür?

Otuzlu yaşlardan sonra vücudun kolajen üretim miktarı azalır. Bu nedenle de kolajen takviyesi ve desteği almak gerekir. Kolajenin azalmasıyla birlikte vücutta bazı belirtiler görülmeye başlanır.

Kolajen içeren besinler nelerdir?

İlikli kemik suyu.

Sığır eti.

Tavuk eti.

Hindi eti.

Balık.

Yumurta beyazı kolajen üretimini destekleyici aminoasitleri içerir.

Karpuz, cilt sağlığı için çok faydalı olan kolajen üretimini artırmaya yardımcı olan yüksek miktarda C vitamini içerir.

Kolajenin faydaları nelerdir?

-Cilt sağlığını geliştirir, derinin elastikiyetini arttırır, cilt kusurlarının önlenmesini ve iyileştirilmesini destekler. Kırışıklık oluşumunu azaltarak yaşlanmayı geciktirir.

-Kıkırdak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.

-Eklem ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olur, eklem iltihaplanmalarını önler.

-Kas kütlesinin korunması ve arttırılması üzerinde etkilidir. Kemik erimesini önler.

-Saç ve tırnak sağlığını geliştirir. Kolajen takviyesi kullanımı cildinizi yumuşak, pürüzsüz ve sıkı hale getirir.

-Yaşlanmanın cilt ve iskelet sistemi üzerindeki etkilerini hafifletir. Kolajen kullanımı yüzünüzdeki kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur.

-Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

-Kemiklerde yüksek oranda kolajen bulunduğundan kemiklerin güçlendirilmesi ve kemik kaybının (osteopeni) önlenmesine katkıda bulunur.

Kolajenin Yan Etkileri Nelerdir? Zararları

Sağlık dünyası tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında kolajen kullanmak genel olarak güvenli bir durumdur. Herhangi bir hastalığı tetikleme, hızlandırma ya da vücutta yeni sorunlara yol açma gibi bir etkisi yoktur.