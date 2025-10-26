Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Karatay’dan öneri: Sumak çayı yapın! Elinde olan bunu yapsın

Elazığlı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam konusunda verdiği önerilere bir yenisini ekledi. Bu kez gündemdeki konu, halk arasında “Padişah baharatı” olarak bilinen sumak. Özellikle karaciğerin temizlenmesine yardımcı olmasıyla bilinen bu mucizevi baharat, sıcak suyla tüketildiğinde etkisini daha da artırıyor.

Prof. Dr. Karatay, sumak çayının düzenli olarak tüketilmesinin sindirim sistemine destek sağladığını, bağışıklığı güçlendirdiğini ve vücut için birçok fayda sunduğunu belirtiyor.

Sumak Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Sumak, Akdeniz ve Ortadoğu mutfağının vazgeçilmez baharatlarından biri. Kırmızımsı meyvelerinin kurutulup toz haline getirilmesiyle elde ediliyor. Sadece yemeklerde değil, çay olarak tüketildiğinde de sağlık üzerinde önemli etkiler yaratıyor.

Sumak, yüksek miktarda antioksidan içeriyor. Sumak, vatandaşlar tarafından da toplanarak pazarlarda ve aktarlarda satışa sunuluyor.

Sumak; yemeklere eklenebileceği gibi, sıcak suda demlenerek çay olarak da içilebiliyor. Bu kullanım şekli, özellikle karaciğer ve sindirim sağlığı için öneriliyor.

Sumak Faydaları Nelerdir?

Sumak, antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerle savaşır, iltihap azaltıcı etkisiyle eklem ve kas ağrılarına iyi gelir.

1. Karaciğer Dostu:

Sumak, karaciğerdeki toksinlerin atılmasına yardımcı olarak organın daha verimli çalışmasını sağlıyor. Düzenli kullanımda karaciğer fonksiyonlarının desteklenmesine katkı sunuyor.

2. Sindirim Sistemine Destek:

1 tatlı kaşığı sumak, sıcak suya eklenip tüketildiğinde bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Hazımsızlık, şişkinlik ve gaz gibi sorunların azalmasına yardımcı oluyor.

3. Antioksidan Zengini:

Sumak, antosiyaninler ve flavonoidler açısından zengin bir baharat. Bu sayede vücudu serbest radikallere karşı koruyor ve hücresel yaşlanmayı yavaşlatıyor.

4. Kan Şekerini Dengeliyor:

Düzenli tüketildiğinde sumak, insülin direncini azaltarak kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı oluyor. Diyabet riski taşıyan kişiler için özellikle faydalı.

5. Kalp Sağlığını Destekliyor:

Kan basıncını düşürmeye ve kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olarak kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.

6. Antibakteriyel Özellik:

Bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisi ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Boğaz enfeksiyonlarında da destekleyici bir rol oynuyor.

Sumak Çayı Nasıl Hazırlanır?

Prof. Dr. Canan Karatay’ın önerdiği tarif ile sumak çayını kolayca hazırlayabilirsiniz:

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı sumak

1 su bardağı kaynar su

İsteğe bağlı 1-2 damla kekik yağı

Hazırlık:

Kaynar suya 1 tatlı kaşığı sumağı ekleyin.

Yaklaşık 5 dakika demleyin.

Süzdükten sonra sade olarak için.

Eğer sade içmek istemiyorsanız, çayı salata soslarına ekleyerek de kullanabilirsiniz.

Sumak Tüketirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Tansiyon Hastaları: Sumak tansiyonu yükseltebilir; bu nedenle tansiyon hastaları dikkatli tüketmeli.

Aşırı Tüketim: Fazla miktarda alındığında hızlı kilo kaybına yol açabilir. Ölçülü kullanmak önemli.

Hamileler ve Kronik Rahatsızlıkları Olanlar: Her yeni besin gibi, özellikle düzenli ilaç kullananların doktor kontrolünde tüketmesi önerilir.

Notlar!

Sumak bitkisinin meyvesi küre biçiminde, kırmızımsı, ekşi lezzette olur. Sumak geleneksel tıpta hemoroid, yara iyileşmesi, ishal, ülser ve göz iltihabı gibi sorunlar içinde kullanılmıştır. Sumak Ekşisi. Akdeniz ve Orta Doğu mutfağından tüm dünyaya yayılan sumak ekşisi, kendine özel lezzetiyle ön plana çıkar.

Sumak neye faydası var?

Sumak antioksidan, antiinflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Oksidatif hasara karşı vücudu korur, metabolik süreci destek olur, sindirimi kolaylaştırır, ve kas ağrılarını hafifletir. Kan şekerini dengelemeye de yardım eden sumak kalp sağlığı için destekçidir.

Yoğurt ve sumak karışımı

Yoğurt ve sumak karışımının en belirgin özelliği sindirim sistemini harekete geçirmesidir. Lif içeriği yüksek olduğundan dolayı bağırsak hareketlerini arttırır.

Sumak günde ne kadar tüketilmeli?

Sumak bitkisi yemeklerin ve salataların içinde lezzet vermek için veya baharat olarak minimum miktarda kullanılmalıdır. Tüm baharat ve kullanımında aşırılıktan kaçınılmalıdır. Sumak suyu ise günde en fazla 2-3 bardak tüketilmelidir. Etkisini en fazla aç karnına tüketildiği zaman gösterir.

Yoğurtlu sumak ne zaman yenmeli?

1 yemek kaşığı yoğurt. 1/2 çay kaşığı sumak. Hepsini karıştırıyoruz akşam yatmadan 2 saat önce içiyoruz.

Sumak Nasıl Yapılır?

Sumak bitkisinin meyveleri, yeterince olgunlaşıp kızardıktan sonra toplanır. Özel yöntemlerle güneşte güzelce kurutulur. Eğer kendin el yapımı bir sumak yapmaya niyetlendiysen büyükçe bir havanda kurumuş olan sumak çekirdeklerini döverek öğütebilirsin.

Sumak nerede yetişir? Yemeklere ve salatalara ekşimsi bir tat vermesi nedeniyle Türk mutfağında önemli bir yeri olan ve özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde yemek yapımında sıklıkla kullanılan sumak bitkisi; İran, Afganistan, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Akdeniz'de yetişmektedir.

KURU SUMAK FAYDALARI

Kalp sağlığı ile ilişkili tekli doymamış yağ açısından zengindir.

Cilt ve hücre zarlarını korur.

Sindirim sağlığını destekler.

Antioksidan kaynağı sumak, hücre hasarına karşı vücudu korur.

İnflamasyonu azaltır.

Kan şekerini dengelemeye yardım eder.

Kas ağrılarını hafifletir.

SUMAK ZARARLARI

Sumak bitkisinin aşırı tüketimi bağırsak florasının bozulmasına da neden olabilir. Beraberinde kabızlık yaşanabilir. Sumak bitkisinin aşırı kullanımı, boşaltım sırasında yanma yaşanmasına neden olabilir. Sumak, iştah açıcı bir etkiye sahip olduğu için diyet yapan kişilerde kullanılması önerilmez.