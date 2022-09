Canan Karatay: Tatlı zehirlere dikkat, leptin hormonu yağ yakmanın önüne geçiyor! Leptin diyeti nedir, nasıl uygulanır?

Leptin diyeti beslenme programlarının gündeminden düşmeyen bir diyet programıdır. Vücutta sağlıklı şekilde kilo kaybının oluşması için uygulanır. Açlık ve tokluk hissinin dengelenmesini hedefleyen leptin diyeti, bir beslenme uzmanı kontrolünde yapılmalıdır. Leptin diyetinde genellikle kalori hesabı yapılmaz. Bu haberimizde leptin hormonu, leptin diyeti ve uzmanların konu hakkındaki görüşlerini aktaracağız...

Canan Karatay: Tatlı zehirlere dikkat, leptin hormonu yağ yakmanın önüne geçiyor!

Karatay diyeti bilindik diyetlerden farklı olarak, şekeri ve karbonhidratı sıfıra indirir. Prof. Dr. Canan Karatay’ın “tatlı zehirler” olarak adlandırdığı bu ürünler asıl kiloyu ve yağı vücuda depolayanlardır. Ayrıca Karatay beslenmesinde sık sık az az yemek diye bir mantık yoktur. Karatay, ana öğünler arasında salgılanan leptin hormonunun vücudun kendi deposundan yağ yakarak ara öğün ihtiyacını karşılayacağını belirtiyor. Bu da demek oluyor ki klasik diyetlerde her an az da olsa yemek yeme durumu leptin hormonunun kısaca yağ yakmanın önüne geçiyor. Ayrıca şunu da belirtmek gerekiyor Karatay diyetinin bazı kırmızı noktaları var bunların aşılması durumunda bütün sistem yerle bir oluyor. Anlaşıldığı üzere Karatay beslenmesi bir diyet programı değil sürekli uygulanması öngörülen sağlıklı yaşam biçimi… Peki, Karatay beslenmesinde neler yenecek, neler asla yenmeyecek?

Sık Sık Yemek Yok! Günde Yalnızca 2 ya da 3 Öğün

Karatay beslenmesinde sık sık yemek ve ara öğünlerle her an yeme haline olmak yok. Sık sık yemek insülin direncini artıran ve leptin hormonunun salgılanmasına engel olan bir durum. Bu yüzden erken kalkanlar 3, erken kalkmayanlar ise 2 öğün yemek tüketecek. Aralarda meyve, çerez vs. yemek kesinlikle yok.

Kilo vermek için insülin direncini kırmak şarttır. İnsülin yağları depo eden hormondur. Az ve sık yediğimiz zaman sürekli yağlar bu depoya gönderilir. Yemek yediğimiz zaman insülin yükselir ve 2 saat sonra düşmeye başlar ve acıkma hissi ortaya çıkar. Ayrıca sık sık yenen yem​eği sindirmeye çalışan karaciğer ve pankreas aşırı derecede yorulur.

Nedir Bu “Leptin”?

Yemek yeme eylemimizi sonlandıran leptin hormonu; ağırlıklı olarak vücudumuzda bulunan yağ hücrelerimiz tarafından, az miktarda da mide ve kalp gibi organlardan salgılanmaktadır. Beynimizin hipotalamus bölgesini etkileyen bu hormon, beynimize vücudumuzun yağ depolarıyla ilgili bilgi vermektedir. Eğer toksanız ve vücudunuzda yeterli miktarda yağ bulunuyorsa, leptin hemen beyne bilgi verir ve beyniniz iştahınızı azaltır.

Leptin ne zaman salgılanır?

Diye sorulursa leptin hormonu yemekten 4 saat sonra salgılanmaya başlar. Leptin hormonunun salgılanması gerekir ki insülin salgılanmasın ve direnci kırılsın. Sık sık yemek yendiği vakit miktar ne olursa olsun çiğneme eylemi bile insüline artış komutu verir. Böylece yedikçe acıkan bir bünyeye sahip oluruz. Hâlbuki yemekten 4 saat sonra salgılanan leptin beyne tokluk sinyalleri verirken, yemek ihtiyacını depodan yani vücuttaki yağlardan karşılar. Bu da demektir ki leptin salgılansın ve vücuttaki yağlar erisin.

Sakız çiğnemek, diş fırçalamak, sigara içmek, yemeğin tadına bakmak, lokma halinde ağıza alınan besinler, çiğnemek vesaire gibi şeyler leptini bozar. Beyin bunları yemek olarak algılar ve insülin salgılamaya başlar.

Sıvılar Leptini Bozar mı? Maden suyu leptini bozar mı?

Öncelikle leptin şekeriz sıvılarla bozulmaz. Günde 2,5-3 litre su tüketimi genel şartlardan. Ayrıca Türk kahvesi, filtre kahve, çay ve bitki çayları şekersiz olduğu takdirde istendiği gibi tüketilebilir. Süt sadece sabah içilebilir geç saatlerde içilen süt azda olsa insülin salgılatır ve kilo vermeye engel olur veya durdurur.

Ekmeksiz Nasıl Doyarım?

Toplumca doğru bilinen bir yanlışın peşinden sürüklenip gidiyoruz. Bu da ekmek, makarna, pilav ve türevleri olmadan asla tok kalamayacağımız. Bunun yerine tüketebileceğimiz “iyi yağ” dediğimiz ürünler de mevcut.

Mesela kahvaltıda ekmeksiz yapamam diyenler onun yerine cevizi koyabilirler. Cevizin yerine kavrulmamış fındık, badem vs. de geçebilir. Aşırı kilolu insanlarda en çok görülen şey karaciğer yağlanmasıdır. Ekmek tüketerek karaciğer yağlanmasının önüne geçmek çok zordur.

Karatay Diyetinde Bunları Yemek Tamamen Yasak!

-Her türlü tahıl unu ve bunlardan yapılmış gıdalar (ekmeğin her çeşidi)

-Kavrulmuş kuruyemişler,

-Her türlü şeker, şekerli her türlü gıda, her türlü tatlandırıcı ve -diyabetik ürünler,

-Pirinç, patates, pişmiş havuç,

-Karpuz, kavun, üzüm, incir, muz

-Markette satılan tavuk, yumurta ve markette satılan fabrikasyon her türlü ürün ile sucuk, salam, sosis,

-Her türlü meşrubat (diyet – light ürünler dahil), meyveli yoğurt, granür kahve

-Market yoğurdu yasak. (Bunun yerine kendi mayaladığınız yoğurdu tüketmelisiniz.)

-Ayçiçek yağı, mısırözü yağı, margarin

-Öğütülmüş tahıllar

Bunları yapmak şart…

-Yatmadan en az 5 saat önce yemek işlemi sona erecek ve tek bir lokma yenmeyecek. Yalnızca şekersiz çay tüketilebilir.

-Yemesi serbest olan yiyeceklerin porsiyonlarını abartabilirsiniz. Sofradan yarı tok kalkmak hemen acıkmayı getireceği için yanlıştır. Yemek vaktinde ve yeterli miktarda yenmelidir.

-Durmadan hareket şart! Düzenli spor elbette gerekli ancak bu imkânı bulamayanlar için en iyi alternatif yürüyüştür.

-İmkân buldukça hep doğalını tüketin. Market tavuk ve yumurtaları, yoğurtları size yarardan çok zarar verecektir.

KARATAY BESLENMESİNE GÖRE KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ

KAHVALTI:

24 saatin en önemli öğünü kahvaltıdır. Sabah çok kuvvetli yapılan kahvaltı geç acıkmayı sağlayacaktır.

Her gün en az 2 yumurta bol doğal koy tereyağı ile veya sızma zeytinyağı ile pastırmalı yumurta, doğal sucuklu yumurta, peynirli yumurta veya menemen yapıp yiyebilirsiniz. Yağların yanmamasına ve tabanını yakmamaya özen gösterin. Yanmış yağlar trans yağ olur ve zehir konumundadır. Yumurtaları kayısı kıvamında pişirip tüketebilir ve üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

Herkesin kendi avuç içi kadar peynir, çökelek, tulum, eski kaşar, lor peyniri ve yanında sınırsız salatayı yiyebilirsiniz. 10-15 zeytin kesinlikle tüketmek gerekiyor.

Ekmek yerine bir ince belli çay bardağı dolusu çiğ kuruyemiş yiyebilirsiniz. Meyveyi kahvaltıda tüketmek gerekiyor, içindeki früktoz nedeniyle akşam yenilen meyve insülin salgılar ve kilo vermeyi hem engeller hem de kilo aldırır. Meyvelerin mevsim meyvesi olmasına dikkat edin. Serbest olan meyvelerden birkaç tanesi şunlardır elma, kiraz, kayısı, şeftali, armut, erik, portakal vb. gibi. Veya 3 4 adet gün kurusu yani güneş altında işlem görmeden kuruyan meyveler de tüketilebilir.

AKŞAM YEMEĞİ:

Akşam yemeğinde dikkat edeceğimiz hususlar ise şunlardır. Makarna, pirinç, patates, katiyen mutfağımıza sokulmuyor. Bunların hepsi nişasta ve yüksek oranda şeker içeriyor. İstendiği gibi et, balık, sebze yemeği yenebilir. Yemeklerin zeytinyağı, tereyağı veya kuyruk yağı ile pişmesi şart. Margarin ve ayçiçek yağı kesinlikle kullanılmıyor.

Akşam yemeğini en son saat 19.30 yenmiş olmalıdır. Yemeklerin çiğden ve kavurma işlemi yapılmadan pişmesi şarttır. Ayrıca yemeklerin tuzu ise yemekler piştikten sonra ekleniyor.

Yüksek oranda nişastayı bünyesinde barındıran nohut, leblebi ve bezelyeyi kısıtlı tüketmek gerekiyor. İçindeki nişasta karbonhidrattır ve fazla tüketimi kilo vermeyi zorlaştırır.

Leptin diyeti nedir? Leptin diyetinin faydaları nelerdir? Leptin diyeti nasıl yapılır? Leptin diyetinin zararı var mı? Tüm detayları araştırdık işte detaylar...

Leptin diyeti, klinik beslenme uzmanı Byron J. Richards tarafından tasarlanan bir diyettir. Leptin, ilk kez 1994 yılında keşfedilmiş, vücudun yağ depolarında üretilen bir hormondur. Bu hormonun görevi, doyduğunuzda beyninize sinyal vermek ve yemeyi bırakmanız için sizi tetiklemektir. Kanınızda dolaşım sistemi aracılığıyla beyninizin iştah merkezine gider. Beynin bu bölümünde, sizi aç hissettiren reseptörlere bağlanır. Bu da iştahınızı bastırmaya yardımcı olur. Ayrıca sinir sisteminde de dolaşarak yağ ve kalorileri yakmak için yağ dokusunu uyarır. Kanınızda çok fazla leptin birikmesi sonucunda, leptin direnci geliştirebilirsiniz. Yani, vücudunuzdaki leptin işini etkili şekilde yapamayabilir. Bu da kilo alımına yol açar. Özellikle stres, beyninizi leptine karşı daha az duyarlı hale getirir ve daha fazla yemenize yol açar.

Araştırmalar Leptin Hakkında Ne Diyor?

Leptin, keşfedildiğinden beri birçok insan ve hayvan çalışmasının odak noktası olmuştur. Farelerde yapılan bazı araştırmalar, diyetin leptin üretimi üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini ve leptin düzeylerinin düşmesine neden olabileceğini düşündürmektedir. Leptin seviyeleri düştüğünde, beyniniz açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunuza inanır, bu da vücudunuzun yağ depolarını tutmasına neden olur ve egzersiz yoluyla kalori yakma yeteneğinizi azaltır.

Leptin Diyeti Nasıl Yapılır?

Leptin diyetinde günde 3 öğün önerilir ve bu öğünlerde sağlıklı beslenmek gerekir.

Büyük porsiyonlardan kaçınmalı, bunun yerine daha küçük porsiyonlara yönelmelisiniz.

Protein ağırlıklı ve lif içeren besinleri beslenmenize ekleyerek, tokluk hissini uzatabilirsiniz.

Diyet sürecinde rafine karbonhidratlardan uzak durmanız, bunun yerine meyve, sebze ve tam tahıllı besinler tüketmeniz gerekir.

Öğünler arasında en az 5 saat beklenmesi önerilir.

Ara öğünlerde bitki çayı ve 2-3 adet kuruyemiş tüketimi önerilir.

Leptin diyetinin kahvaltısında, mutlaka peynir ve yumurta yer almalıdır.

Diyet boyunca asitli içeceklerden ve şekerli gıdalardan uzak durulmalıdır.

Öğünlere eklediğiniz etleri haşlama veya ızgara usulüyle pişirmeniz önemlidir.

Leptin hormonunun düzenli salgılanması için, gün içinde bol bol su içmeyi de ihmal etmeyin.

Leptin Diyetinin Faydaları Nelerdir?

Gece geç saatlere kadar yemek yemeyi önler.

Katkı maddeleri, karbonhidrat ve işlenmiş gıdalardan oluşan sağlıksız beslenme düzenini kısıtlar.

Porsiyon kontrolü yapmanız sağlanır.

Diyete ek olarak kolay egzersizler tercih edilir.

Doğru bir şekilde yapıldığında, hem daha sağlıklı beslenebilir, hem de fazla kilolarınızı verebilirsiniz.

Leptin Diyetinin Potansiyel Riskleri Nelerdir?

Leptin diyeti, yiyebileceğiniz şeyler üzerinde kısıtlamalar getirir. Diyete bağlı kalmakta zorlanabilir veya yediklerinizden memnun kalmayabilirsiniz. Aşırı derecede aktifseniz, yeterli miktarda kalori almayabilirsiniz.

Leptin diyeti, kişiden kişiye göre farklı etkiler gösterir. Bu yüzden leptin dahil olmak üzere herhangi bir diyete başlamadan önce, mutlaka doktorunuza danışın. Bilinçsizce uygulanan diyetler, sağlığınızı riske atabilir.

Leptin direncine ne iyi gelir? Leptin direnci nasıl kırılır?

Leptin direnci ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, omega-3 yağ asidi ile A ve D vitamini bakımından zengin bir beslenme programına sahip kişilerde leptin direnci gelişimine daha az rastlandığını göstermekte. Ayrıca bazı fenolik bileşiklerin de leptin direncini önlemede faydalı olduğu düşünülmekte.

Leptin Hormonunu Bozan Şeyler

Hareketsiz yaşama sahip olmak. Yüksek karbonhidrat içeren besinleri tüketmek. Sık sık hazır gıdaları yemek. Tek yönlü beslenmek.