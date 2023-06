Canan Karatay son noktayı koydu, tarifini verdi! Kurban eti böyle yenmeli! Ezber bozan açıklaması

Canan Karatay, 'kurban etini bölye tüketin' diyerek uyardı. Kurban Bayramı'nın birinci gününde hem sağlıklı hem de lezzetli et pişirmenin yöntemleri araştırılmaya başlandı. Et ve sağlıklı yağ tüketiminin kolesterolü artırmadığını belirten ünlü profesör yaptığı açıklamayla yine ezberleri bozdu. Meğer pişirirken ve saklarken hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz! İşte, Karatay'dan sağlıklı et tüketimi hakında önemli açıklamalar....

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kurban Bayramı'nda sağlıklı et tüketimiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Geliştirdiği "Karatay Diyeti" ile tanınan ünlü profesör, proteinin vücuda doğal yolla girmesi gerektiğini belirterek bu yüzden kurban etinin yağıyla yenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"ETİ SAKIN YAĞSIZ ALMAYIN"

Ünlü doktor, hanımlara "Et alırken yağsız almayın" uyarısında bulundu ve kurban eti pişirme usullerini de anlattı.

Karatay, kurban etini pişirme usullerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eti yakarsak, kızartırsak tehlikeli olur. Özellikle iç organları, yağları proteinle beraber tüketmek çok önemlidir. Vücudumuzda, bütün hücrelerimizde yalnız protein ve yağ vardır. Doğa bunu bu şekilde öngörmüştür.Hayvanlarda da aynıdır. Eti yağıyla birlikte tüketmek tehlikeli değil, insanlar korkmasın" diye konuştu..

"ETİ BU ŞEKİLDE TÜKETMEK HAZMI KOLAYLAŞTIRIYOR"

Kırmızı etin, kolesterolü çıkardığı gerekçesiyle yenmemesini önermenin yanlış olduğunu dile getiren Karatay, şöyle devam etti:

"Beyaz ette de kolesterol var. Hiç bu söylendi mi şimdiye kadar? 'Balıktüketin' deniliyor. Balıkta kırmızı etten daha fazla kolesterol var. Onu biliyor musunuz? Tamam Omega 3 de var. Diğer hayvanların yağında da Omega 3 var. 'Yağsız et yiyin' deniliyor. Esasında faydalı olan Omega 3'ün bulunduğu kısım attırılıyor. Bir furya çıkarıldı, tamamen temele dayanmayan bir şey. Hanımlar gidiyor kasaba, 'aman yağsız kısmından verin' diyerek et alıyor. Bu olmaz. Çalışmalar da gösterdi ki; kırmızı eti, yumurtayı yağsız yediğimiz zaman çok faydası olmuyor.

Bunları yağıyla beraber yediğimiz zaman, mesela saf köy tereyağında yumurta kızarttığımızda ya da pirzolayı yağıyla yediğimizde maksimum derecede etkisi olur. Bunun en önemli etkisi bağışıklık sisteminin güçlenmesidir. Bağışıklık sistemini güçlendiren proteinlerdir, aldığınız ilaçlar değildir..

Doğru dürüst, bozulmamış olarak yenilen doğal protein vücudumuza girecek. İşte kurban eti bu yüzden yağıyla yenilecek. Çünkü eti yağıyla yediğimiz zaman onun hazmı çok daha rahat olur. Midemiz, bağırsaklarımız yorulmuyor. Onun için birlikte yenilecek. Eti yağıyla birlikte tüketince korkmayacağız, işte o zaman sağlığımıza kavuşacağız.".

Karatay, bayramda bol mevsim salatası, yoğurt, ayran ve cacık tüketilebileceğini belirterek, ekmeği hiç tavsiye etmediğini ancak isteyenlerin çok az yiyebileceğini, pilav olarak da buğdaydan yapılanın tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Kurbanın etli kemiklerinin saklanmasını öneren Karatay, "Kış boyunca onu paça ve doğal et suyu olarak herkesin kullanmasını öneriyorum. Bağışıklık sistemini en iyi güçlendiren paça ve et suyudur. C vitamini en çok hayvanların yağında bulunur.

Bunun için 'paça yiyin' diyorum. Kuzunun yağında C vitamini fazladır. Ayrıca koyunun kuyruk yağı çok önemli. Hanımlara sesleniyorum; et alırken yağsız almasınlar ve kuyruk yağını çöpe atmasınlar, içi C vitaminidir. Yemekleri de kuyruk yağıyla yapabilirler" diye konuştu.

KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLMELİ?

Karatay, kurban etinin pişirme usullerinin de çok önemli olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Kurban eti için mangal doğru bir teknik. Yalnız, bunu yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Mangal yaparken bir kere odun veya kömür tamamen köz ateş olacak, yani duman çıkarken mangal yapılmayacak. Et, közün ısısıyla yavaş yavaş pişecek. İkincisi de et çok fazla yanmayacak. Çünkü et yandığı zaman ve de siyahlaştığı zaman tehlikeli oluyor. Kanserojen olan işte budur. Et yandığında karbonlar meydana geliyor. Kanserojen olan budur."

ahaberin'derlediği haberde: Barbekü soslarının kesinlikle kullanılmaması gerektiğini dile getiren Karatay, "Esas kanserojen olan barbekü soslarıdır. O sosların hiçbiri kullanılmayacak. Et kızartılırken tuz bile konulmayacak. Belki isteyenler biraz zeytinyağı veya tereyağı sürebilir. Çünkü bu yağlar ısıya dayanıklıdır. Yanmaz ve bozulmazlar" ifadelerini kullandığı aktarıldı.