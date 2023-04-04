Canan Karatay; Orucunuzu bu çorba ile açın: Şaşkına çeviren yöntemi anlattı! Bakın nasıl önerdi

Prof. Dr.Canan Karatay, İbn-i Sina’nın dediği “İki öğün yemek sağlıktır, üçüncü öğün ise hastalıktır.” sözünü hatırlattı ve günde 2 öğün yemek önerdiğini söyledi. Hz. Muhammed (s.a.v) ‘in az yemek ve günde 2 öğün yemek yediğini hatırlatan Canan Karatay, Bu iki öğün vücudun fabrikaya ayarlarına dönmesine, dinlenmesine, rahatlamasına olanak sağladığını belirtti.

Bu zamana kadar ‘Sık sık yiyin, az yiyin.’ diyerek insanları enine büyüttüler. İnsanın organizması 2 öğün yemeğe programlanmıştır eğer hasta ise 3 öğün yemelidir. Ramazan ayı sayesinde insana bu imkan tanınmaktadır.

ŞEKER, ŞEKERLİ İÇECEKLER VE ACIKMAYA SEBEP OLAN EKMEKLER

Canan Karatay'a göre oruçluyken herkes normal hayatına devam etmeli, “Senelerdir 2 öğün yemek yiyorum ve normal hayatıma devam ediyorum. aktivitemden de eksik kalmıyorum. Vücut ve hücreler sağlıklı beslenildiği zaman kendini toparlıyor. Aslında acıkan beyniniz, siz acıkmıyorsunuz. Acıktıranlar ise şeker, ekmek ve şekerli içecekler. Bunları yeyip içerseniz çok çabuk acıkırsınız ve susarsınız”

Boş kaloriden ve çabuk acıktıran yiyeceklerden uzak durun. Ramazansa kesinlikle susuz kalmayın.

“RAMAZANDAN ÖNCE BOL SU İÇİN”

Canan karatay, ramazana bol su içerek hazırlanmalıyız dedi ve ekledi;

“Vücudumuzu şimdiden sulandırmaya başlamamız lazım çünkü iftardan sonraki baş ağrısının sebebi açlık değil susuzluktur. Ramazandan önce az yemek yiyeyim kendimi hazırlayayım diye bir şey yok. Sağlıklı yemelisiniz. Vücut sağlıklı yediğiniz taktirde fazlasını zaten istemiyor. Vücudunuzun ihtiyacını doğal ve sağlıklı yiyeceklerle gidermek mecburiyetindeyiz. İnsana göre vücudun ihtiyacı değişkenlik gösterir. İşlenmiş gıda, pakete girmiş gıda vücuda girmeyecek, girmezse zaten insan acıkmıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SAHURDA..

“Omleti sahurda yiyebilirsiniz. Ama Yumurtanın köy yumurtası olması çok önemli. Ayrıca tereyağı da köy tereyağı olacak. Zeytin,turp ve yeşillikte yanında olmalı. Kahve veya şekersiz süt yanında içecek olarak olabilir. Tabi ayran da içebilirsiniz. Kahvaltı seviyorsanız kahvaltı da olabilir. En önemli şey ise susuz kalmamaktır, 2 gün önceden vücudu sulandırmaya başlamalısınız.

Küçük bir parça içine tereyağı sürülerek pide tüketilebilir ama şimdiki pideler eski ramazan pideleri gibi değil maalesef. Tam yağlı yoğurt ve tam yağlı peynir de yemelisiniz, peynir de çok önemlidir. Fındık, fıstık ve ceviz de bir avuç kadar tüketebilirsiniz.

PAÇA ÇORBASI İLE ORUCU AÇABİLİRİZ

Özellikle iftarda fazla yemek yenmemelidir “Oruç paça çorbası ile açılabilir. Tabi ki yanında mutlaka su tüketmeliyiz. Unutmayın ki sağlıklı yiyen aç kalmaz.

Kabızlık, gaz, şişkinlik varsa bilin ki vücudun ihtiyacı olmayan kadar gıda vücuda girmiştir. Ayrıca iftarda bağırsaklarınızın iyi çalışması için kahve ve zeytinyağı içmek gereklidir. Çorbanızı içtikten sonra bir süre yemeyin. Sonrasında o akşam ne yapıldıysa yenebilir ve sahur vakti gelene kadar bol bol su içmeliyiz.

İlginizi çekebilir→ İbn-i Sina yüzyıl önce bu şifa kaynağını önermiş! Asırlardır yanlış kullanılan karışım! Tarifi hemen böyle yapın→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ İbrahim Saraçoğlu'ndan tığ gibi yapan kür tarifi! Diyet yapmadan kilo verdiriyor: Masanın baş tacı, ezber bozdu→ TIKLAYINIZ