İbrahim Saraçoğlu'ndan tığ gibi yapan kür tarifi! Diyet yapmadan kilo verdiriyor: Masanın baş tacı, ezber bozdu

Koronavirüs salgını, evden çalışma ve tabi kış ayları ile beraber gelen hareketsiz yaşamla birlikte kilolar alındı. Yazın yaklaşmasıyla beraber fazla kilolar dert olmaya başladı. Pek çok kişi hızlı kilo vermenin yollarını arar oldu. Bu noktada Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun zayıflatan kürleri merak ediliyor. Zayıflamak isteyenler diyet yapmadan da kilo verebilir. İşte İbrahim Saraçoğlu'ndan diyet yapmadan ayda iki kilo verdiren zeytin yaprağı kürü tarifi...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, zayıflamak isteyenler için dikkat çeken uyarılarda bulunarak diyet yapmadan ayda 2 kilo verdiren kür tarifini açıkladı.

Ünlü kimyager İbrahim Saraçoğlu, zayıflamak isteyenlerin diyet yapmadan da kilo verebileceği kür tarifini açıkladı. İşte kış aylarında evden fazla çıkamayanlar ve hareketsiz kalarak kilo alanlar için Saraçoğlu'nun diyet yapmadan kilo verdirecek olan kür tarifi...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kısa sürede zayıflamak isteyenler için önemli uyarılarda bulundu...

DİYET YAPMADAN KİLO VERDİREN, ZEYTİN YAPRAĞI KÜRÜ

İbrahim Saraçoğlu, zeytin yaprağı kürünün işe yaraması için, düzenli uykunun ve stresten uzaktan durmanın gerektiğini belirtirken "Katkılı gıdalardan uzak durun. Tatlandırıcıları tüketmeyin, ne kadar çok tatlandırıcı o kadar çok karaciğer yağlanmasıdır. Yapılan bilimsel çalışmalar bazı besinlerin, yağın vücutta yayılmasını önlüyor. Bu kür insülin direncini kırmanıza yardım eder. Günde iki defa çayını içeceksiniz. Zeytinin yaprağı, zeytinden çok daha fonksiyoneldir. Zeytinin yaprağı çok kıymetlidir. Sizi tok tutar. İnsülin direncine karşı mükemmeldir." ifadelerini kullandı.

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İşte zeytin yaprağı kürü tarifi:

Her şeyde bir ölçü var. Zeytin yaprağı çok hassas ve kıymetlidir. Bu hassasiyeti de sıcaklığa bağlıdır.

En az 150 ml su kaynatılır. Kaynayan suyu bir bardağa alarak 1-2 dakika bekletilir.

Arada bir de bardak dıştan kontrol edilerek, elinizi yakıp yakmadığına bakılır. Eğer elinizle bardağı tutamıyorsanız, beklemelisiniz. Hazırlanan suyun ılıktan sıcak, elinizi yakmayacak ısıda olması gerekir.

Gölgede kurutulmuş 3 gram ya da bir tutam zeytin yaprağı ılıktan sıcak suyun içerisine ilave edilir ve karıştırılır.

Öğlen, akşam ya da sabah, akşam şeklinde günde 2 defa aç karnına içilebilir. (zayıflamak için)

En az 6-7 saat en fazla 10 saat bekletilir. Hemen içilmemelidir. Akşamdan hazırlarsınız, sabah kalktığınızda kahvaltı öncesi içersiniz.

Bu kürü diyetinizi değiştirmeden en az 1 ay uyguladığınızda, 1 ayda 2 kilo vermenizi sağlayacaktır.

Zeytin yaprağı insülin direncinizi kıracaktır. İnsülin direnci kırıldıkça kendiniz tok hissedeceksiniz.

Zeytin yaprağı, Tip 2 diyabete, yüksek tansiyona karşı da yardımcı ve destekleyicidir.

İştah kesmesi için;

Günde bir tane yeterli, yasemin çayı içerse iştah kontrolü de sağlanmış olur.

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