İbn-i Sina yüzyıl önce bu şifa kaynağını önermiş: Asırlardır yanlış kullanılan karışım! Tarifi hemen böyle yapın

İbn-i Sina'nın sağlık için verdiği öğütler arasında bu haberimizde nane limon ikilisine yer vereceğiz. Al-Kanun fi't Tıp kitabında milyonlarda kür öneren İbn-i Sina, yüzyıllardır kullandığımız nane limonun aslında bambaşka faydalarının olduğunun altını çizdi. İbn-i Sina şifa rehberinde enfeksiyon hastalıklarında kullandığımız nane limonun en sık görülen diş ağrısında birebir ilaç olduğunun altını çizmiş.

Bağışıklık sisteminin zayıfladığı mevsim geçişlerinde ve özellikle de kış aylarında hastalıklara karşı vücut direncini güçlendiriyor!

İnsanlar, günlük hayatta tükettikleri yiyecek ve içeceklerin vücutlarına olan faydalarına dikkat etmeye özen gösterirler. İşte bu noktada kış aylarında en fazla tüketilen nane limonun taze naneden yapılmasını ayrıca önerdi. Nane limon, en sık kış aylarında tüketiminin yanında dört mevsim sık tüketilen bir bitki çayıdır. Sizler için nane limonun diğer bilinmeyen diğer faydalarını araştırdık.

PEKİ NANE LİMONUN BİLİNMEYEN FAYDALARI NELERDİR?

* İbn-i Sina mide ekşimesi ve hazımsızlığında nane limonun oldukça etkili olduğunun altını çizdi. Bağırsakları yumuşatan nane limon flora sayısını dengeleyerek kabızlığı önler.

* Kemik ve kaslarda sık sık görülen ağrıları bitiren nane limon kemik aralarında azalan ürik asidi dengeler.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

* En büyük ve bilinmeyen faydası ise nane limon ağız içindeki enfeksiyonu azaltarak. Diş eti iltihaplanması ağız içi yara ve ağız kokusunu önler.

* Mevsimsel geçişlerde sık sık görülen alerjik reaksiyonlara fayda sağlar.

* Vücudun ihtiyacı olan C vitamininin yüzde 40'ını rahatlıkla verir.

* Vücuttaki serbest radikalleri atar.

* Boğaz tahrişini engelleyerek balgamı söktürür.

NANE LİMON NASIL YAPILIR?

Yarım demet taze naneyi yıkayıp kaynatın.

5 dakika kaynattığınız nane suyunu süzün.

Akabinde süzdüğünüz nane suyunun için yarım limon suyu sıkıp için.

Günde bir bardak içmeniz yeterli. ( İftardan sonra içebilirsiniz)

İbn-i Sina yıllar önce yazmış önce yazmış! İbn-i Sina'nın şifalı tariflerinden en çok tercih edilenler ise;

Kendisine bu şikayetlerle gelenlere uyguladığı reçete şöyle: Zencefil, şekerli süt ve yağlı acı yayık içirilir, balık yedirilir, kuş eti, doğal tavuk eti yedirilir, beli yasemin yağı ve yoğurtla ovalanır.

Kullanmadan önce alerjik durumunuzu lütfen gözden geçirin ve uzmanına başvurun.

İlginizi çekebilir→ İbrahim Saraçoğlu'ndan tığ gibi yapan kür tarifi! Diyet yapmadan kilo verdiriyor: Masanın baş tacı, ezber bozdu→ TIKLAYINIZ