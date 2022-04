Maske takmaya devam etmeli miyiz? Canan Karatay: En etkili maske karbonatlı su ile gargaradır

Prof. Dr. Canan Karatay virüs ve bakterilerden korunma formülünü verdi. Her yaşta, her zaman ve her koşulda bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, bunun için yaşam tarzımızda bazı değişiklikler yapmamızı öğütlüyor. Karatay “Tavsiyelerime kulak verip, hayata geçirenler hasta olmaz, olsa bile çok hafif geçirir” diyor…