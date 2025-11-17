Ayşe Tokyaz'ı öldüren eski polis için istenen ceza belli oldu

  • İSTANBUL
Mekke–Medine yolunda Facia! En az 42 kişi öldü

Gazze'de çadırları şimdi de lağım suları bastı!

Hindistan’dan itiraf ve Erdoğan övgüsü! “Krizi lehine çevirdi”

Hastaneye kaldırıldı: Sergen Yalçın operasyon geçirdi!

On binlerce öğretmenin gözü kulağı burada! Atama kararlarının açıklanacağı tarih belli oldu

İhracata rekor dayanmıyor: Tarihin en yüksek rakamlarına ulaşıldı!

Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?

"Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Türkiye’ye gönderiliyor" denmişti... Gerçek çok başka çıktı

Bakan Yerlikaya açıkladı: 27 ilde FETÖ’ye operasyon! 71 şüpheli yakalandı

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ı öldüren eski polis Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlar yönünden 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi Eyüpsultan’da bir yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlar yönünden 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Servis başka araca çarpıp bariyerlere çıktı! Kadıköy’de feci kaza

Gündem

12 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi!

Yerel

80 yaşındaki adam feci halde bulundu

Yerel

İnşaat işçisinin feci ölümü

Yerel

Dünya

İslam Başaran Mirat Haber'de yazdı: Tarihin dönüm noktaları genellikle adaletin en çok ihlal edildiği, insan vicdanının en derinden sarsıldı..
Gündem

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekil..
Gündem

Türkiye’nin nabzını tutan bir sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Muhabirin klasik sorusu şuydu: “Erdoğa..
