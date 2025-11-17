  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Seçimi Kaybeden New York Belediye Başkanı soluğu İsrail’de aldı

Zehirlenme vakasıyla ilgili son dakika gelişmesi!

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!

Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar

Vay vay vay! “Eko sistem”le paralar böyle yurt dışına kaçırılmış

Ağaç A.Ş. yandaş arpalığına döndü! Ali Sukas içeride, personeli dışarıda uyuyor

Vicdansız maganda eşi ve bebeğinin yanında saldırdı! Ters yönden gelen gözü dönmüş sürücü trafikte terör estirdi

Muhalefet karalar bağlayacak! Avrupa'dan Erdoğan itirafı

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Bu ülke ne hale geldi böyle! Hasan Can Kaya, Hz. İsa (a.s) ile dalga geçti!
Eğitim Başarılı öğrencilere hızlı mezuniyet: YÖK’ten 3 yıllık üniversite imkanı
Eğitim

Başarılı öğrencilere hızlı mezuniyet: YÖK’ten 3 yıllık üniversite imkanı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başarılı öğrencilere hızlı mezuniyet: YÖK’ten 3 yıllık üniversite imkanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), akademik olarak başarılı öğrencilerin isteğe bağlı olarak üniversiteyi 3 yılda tamamlayabilmesine imkan tanıyacak yeni uygulamayı gelecek yıl yürürlüğe sokuyor.

YÖK’te üniversite rektörleriyle sektör temsilcilerinin yer aldığı 'Üniversite-Sektör İşbirliği Komisyonu' toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik işyerinde uygulamalı eğitim modelinin genişletileceğini belirtti. Başkan Özvar, mevcut kısa süreli ve verimsiz staj uygulamalarının yerine daha kapsamlı bir model getirileceğini belirterek şunları ifade etti: Öğrencilerimizin yalnızca sınıfta değil, doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanmalarını sağlayacağız. Bu kapsamda Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara’da pilot uygulamalar başlamak üzere.

Yeni sistemde meslek yüksekokulları için 3+1 veya 2+2, lisans programları için ise 7+1 veya 6+2 formatında uzun soluklu işyeri temelli eğitim modeli uygulanacağı açıklandı.

'İSTEYEN DAHA ERKENDEN OKULUNU BİTİREBİLMELİ'

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise üniversitenin 3 yılda bitirilmesine ilişkin çalışmaydı. Başkan Özvar, yüksek başarı gösteren öğrencilerin eğitimlerini daha kısa sürede tamamlayabileceğini belirterek şöyle konuştu: Biz YÖK olarak üniversitelerimizle beraber, şartlarını taşıyan ve başarılı olan öğrencilerimizin daha kısa sürede yükseköğretimi bitirmeleri ve mezun olabilmelerinin önünü açmak istiyoruz. Başarılı olan, isteyen daha erkenden okulunu bitirebilmeli. Bunun için bir çalışma içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Burada önemli olan şey, programların çıktıları, müktesebatının öğrenci tarafından alındığının anlaşılması, test edilmesi ve teslim edilmesidir. Bizim yapmak istediğimiz şey, çocuğun alabileceği, elde edebileceği becerilerin bir kısmını müfredatın dışına çıkarmak değil. Aynı müfredatı veya güncellenmiş müfredatı daha kısa sürede bitirebilecek öğrencilerin önünü açmak istiyoruz. Yapmaya çalıştığımız esas olarak budur. Bu vesileyle çalışmalarımız önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilecektir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor
Gündem

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Avrupa’nın “güllük gülistanlık” gösterilen hayat şartları, Türkiye’de iyi eğitim almış gençlerin zihnini bulandırmaya devam ederken, yeni bi..
Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon
Dünya

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Rusya kariyerlerini bile yakan İngiliz ve Ukraynalı iki ajanın son girişimini “Batı istihbaratının açık bir provokasyonu” olarak nitelendiri..
Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı
Dünya

Hristodulidis, yine haddini aştı: İki devletli çözümü hazmedemedi! Erdoğan’a küstah çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta "en gerçekçi çözümün Ada'da iki devletin bir arada var olması" yönündeki kesin ifadeleri, Güney Kıbrıs Ru..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23