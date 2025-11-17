  • İSTANBUL
Mekke–Medine yolunda Facia! En az 42 kişi öldü

Gazze'de çadırları şimdi de lağım suları bastı!

Hindistan’dan itiraf ve Erdoğan övgüsü! “Krizi lehine çevirdi”

Hastaneye kaldırıldı: Sergen Yalçın operasyon geçirdi!

On binlerce öğretmenin gözü kulağı burada! Atama kararlarının açıklanacağı tarih belli oldu

İhracata rekor dayanmıyor: Tarihin en yüksek rakamlarına ulaşıldı!

Kendilerini Kemalist Atatürkçü olarak tanımlayan ünlüler! Sizi böyle kandırıyor Türk İsimlerini Neden Çocuklarına Layık Görmüyor?

"Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Türkiye’ye gönderiliyor" denmişti... Gerçek çok başka çıktı

Bakan Yerlikaya açıkladı: 27 ilde FETÖ’ye operasyon! 71 şüpheli yakalandı

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!
Gündem

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Netanyahu’dan "gizli dosya" hamlesi! Yolsuzluk duruşmasını böyle erteletti

Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail’in eli kanlı elebaşısı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk soruşturması kapsamında görülecek duruşmayı, mahkemeye “gizli zarf” vererek erteletti.

Tel Aviv’deki Merkezi Mahkeme, İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun çarşamba günü yapılması planlanan yolsuzluk sorgusunu, ‘güvenlik gerekçeleri’ ileri sürmesi üzerine erteleme kararı aldı.

Yolsuzluk sorgusunun iptal edildiğini İsrail basını bildirdi.

Netanyahu’nun savcılığa ‘gizli materyaller’ içeren bir zarf sunduğu, gerekçenin incelemesinin ardından mahkemenin duruşmayı iptal ettiği kaydedildi.

İsrail'den yeni işgal rotası! 'Suriye'den çekilmeyeceğiz'

Dünya

İsrailli bakan “Suriye’de bize yönelik ileri saldırı noktaları oluşturdular” Türkiye cephe hattı kuruyor

Gündem

İsrail Batı Yaka'da 15 yaşındaki bir çocuğu katletti

Dünya

Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar

Dünya

Seçimi Kaybeden New York Belediye Başkanı soluğu İsrail’de aldı

Gündem

Sosyal Medya

Gazeteci ve yazar Etyen Mahçupyan, katıldığı bir programda Türkiye'deki siyasi kutuplaşmaya dair dikkat çekici bir yorumda bulunarak, Cumhur..
Gündem

Kendilerini her fırsatta “Atatürkçü”, “Kemalist”, “Cumhuriyetçi” olarak tanıtan bazı ünlü isimlerin çocuklarına verdikleri isimler tartışma ..
Gündem

Türkiye’nin nabzını tutan bir sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Muhabirin klasik sorusu şuydu: “Erdoğa..
