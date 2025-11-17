Netanyahu’dan “gizli dosya” hamlesi! Yolsuzluk duruşmasını böyle erteletti
Dünyanın en büyük terör örgütü İsrail’in eli kanlı elebaşısı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk soruşturması kapsamında görülecek duruşmayı, mahkemeye “gizli zarf” vererek erteletti.
Tel Aviv’deki Merkezi Mahkeme, İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun çarşamba günü yapılması planlanan yolsuzluk sorgusunu, ‘güvenlik gerekçeleri’ ileri sürmesi üzerine erteleme kararı aldı.
Yolsuzluk sorgusunun iptal edildiğini İsrail basını bildirdi.
Netanyahu’nun savcılığa ‘gizli materyaller’ içeren bir zarf sunduğu, gerekçenin incelemesinin ardından mahkemenin duruşmayı iptal ettiği kaydedildi.
