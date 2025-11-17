  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu
Gündem

Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde Türk gemisi İHA'larla hedef alındı. Gemide saldırı sonrasında yangın çıktı.

Ukrayna’nın İzmail Limanı’nda tahliye işlemleri sırasında Türk bayraklı "ORINDA" adlı LPG gemisi Rus saldırısı sonucu isabet aldı. Olayın ardından gemide yangın çıktı ve bölge hızla alarma geçirildi.

Denizlik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre gemide bulunan 16 Türk personelin tamamının gemiyi emniyetli şekilde terk ettiği bildirildi. Mürettebat arasında yaralanan olmadığını bildiren yetkililer, personelin güvenli bölgede bulunduğunu aktardı.

 

Gemide çıkan yangına Ukrayna’daki itfaiye ekipleri müdahale etti. Hasarın boyutuna ilişkin detaylı incelemenin yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra yapılacağı belirtildi. Türk makamlarının süreci yakından takip ettiği ifade edildi.

 

Ukrayna-Rusya savaşı süresince Karadeniz’de bulunan Türk bayraklı veya Türk sahipli bazı ticari gemiler daha önce de benzer şekilde çatışma kaynaklı isabetler almıştı. Bu olaylarda da genellikle liman yakınlarında seyir hâlindeki gemiler zarar görmüş, ancak mürettebatın büyük bölümü yara almadan kurtulmuştu. "ORINDA" gemisine yönelik son olay, bölgedeki çatışma ortamının deniz taşımacılığı üzerinde sürdürdüğü riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Rusya’da Su-30 savaş uçağı yere çakıldı! Olay yerine ekipler sevk edildi
Rusya’da Su-30 savaş uçağı yere çakıldı! Olay yerine ekipler sevk edildi

Gündem

Rusya’da Su-30 savaş uçağı yere çakıldı! Olay yerine ekipler sevk edildi

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu
Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Ekonomi

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Rusya'dan şok cevap: Türkiye gelişmesini duyurdu! Tamı tamına 7,8 milyon yaptı, talep var
Rusya'dan şok cevap: Türkiye gelişmesini duyurdu! Tamı tamına 7,8 milyon yaptı, talep var

Ekonomi

Rusya'dan şok cevap: Türkiye gelişmesini duyurdu! Tamı tamına 7,8 milyon yaptı, talep var

Lavrov öldürüldü mü, tasfiye mi edildi? Rusya’nın "Dışişleri Tilkisi"nin istifasının ardındaki sır!
Lavrov öldürüldü mü, tasfiye mi edildi? Rusya’nın “Dışişleri Tilkisi”nin istifasının ardındaki sır!

Dünya

Lavrov öldürüldü mü, tasfiye mi edildi? Rusya’nın “Dışişleri Tilkisi”nin istifasının ardındaki sır!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun
Gündem

Netanyahu’nun Filistin çıkışı ortalığı karıştırdı! Sen kim köpeksin de bu konu hakkında konuşuyorsun

İsrail kasabı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik tutumunu..
'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'
Dünya

'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'

İslam Başaran Mirat Haber'de yazdı: Tarihin dönüm noktaları genellikle adaletin en çok ihlal edildiği, insan vicdanının en derinden sarsıldı..
Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!
Gündem

Bayrağa uzanan provokasyon gerilimi artırdı! Lefkoşa’dan sert tepki geldi!

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılması üzerine sert bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Öz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23