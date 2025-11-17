Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu

Ukrayna’nın İzmail Limanı’nda tahliye işlemleri sırasında Türk bayraklı "ORINDA" adlı LPG gemisi Rus saldırısı sonucu isabet aldı. Olayın ardından gemide yangın çıktı ve bölge hızla alarma geçirildi.

Denizlik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre gemide bulunan 16 Türk personelin tamamının gemiyi emniyetli şekilde terk ettiği bildirildi. Mürettebat arasında yaralanan olmadığını bildiren yetkililer, personelin güvenli bölgede bulunduğunu aktardı.

Gemide çıkan yangına Ukrayna’daki itfaiye ekipleri müdahale etti. Hasarın boyutuna ilişkin detaylı incelemenin yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra yapılacağı belirtildi. Türk makamlarının süreci yakından takip ettiği ifade edildi.

Ukrayna-Rusya savaşı süresince Karadeniz’de bulunan Türk bayraklı veya Türk sahipli bazı ticari gemiler daha önce de benzer şekilde çatışma kaynaklı isabetler almıştı. Bu olaylarda da genellikle liman yakınlarında seyir hâlindeki gemiler zarar görmüş, ancak mürettebatın büyük bölümü yara almadan kurtulmuştu. "ORINDA" gemisine yönelik son olay, bölgedeki çatışma ortamının deniz taşımacılığı üzerinde sürdürdüğü riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.