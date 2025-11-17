  • İSTANBUL
İstanbul'daki zehirlenme olayında yeni şüphe! Otel odasında şok eden detay!

Fatih'te anne ve iki çocuğunun ölümüyle sonuçlanan zehirlenme vakasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir bulguya rastlandı. Otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı belirlendi. İlaçtan ortaya çıkan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya sızarak odadakileri zehirlemiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü emniyetteki işlemlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O.'nun savcılık sorgusu devam ederken diğer 7 şüphelinin sorgularının Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nde devam ettiği öğrenildi. Halen gözaltında olan kişiler arasında otel sahibi, çalışanları, ilaçlama şirketi sahibi, oğlu ve çalışanı ile ailenin poğaça aldığı fırın sahibinin olduğu belirtildi.

 YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

PANZEHİRİ OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan 'alüminyum fosfit' maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda 'pestisit' adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi. Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.

BABANIN TEDAVİSİ BU İHTİMALE GÖRE DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan hastanede tedavi gören Baba Servet Böcek'in de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bilinci kapalı olarak entübe edilen Servet Böcek'in tedavisinin 'alüminyum fosfit' zehirlenmesi olma ihtimaline karşılık yeniden düzenlendiği öğrenildi.

ADLİ TIP KURUMUNDA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Adli Tıp Kurumu tarafından sürdürülen incelemelerde ölen anne ve iki çocuğun kanında 'alüminyum fosfit' maddesinin izlerinin arandığı incelemenin çok yönlü sürdüğü belirtildi.

ANKARA'DA BENZER OLAYDAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Ankara'da 2 yıl önce yaşanan benzer bir olaydan aynı maddenin bulunduğu ilaçla ilaçlama yapılan bir apartmanda yaşanan olayda 2 kişi ölmüş, 13 kişi ise etkilenmişti. O tarihte gıda zehirlenmesi sanılarak hastaneye kaldırılan Türkan ve Elip Sude Sabancılar, önce taburcu edilmiş, ardından durumları kötüleşince tekrar kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.

