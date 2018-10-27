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Canan Karatay: Bunu ekmeksiz yiyin, ömrü uzatır

Prof. Dr. Canan Karatay, "Zeytin ve zeytinyağı ömrü uzatıyor. Sağlıklı yaşam bahşediyor. Onun için altınla kıyas dahi edilmez. Onun için mutlaka her gün zeytin tüketilecek, her gün zeytinyağı içilecek, hiç korkmayın. Yalnız yanında ekmek olmayacak." diye konuştu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:06
Canan Karatay: Bunu ekmeksiz yiyin, ömrü uzatır

Hatay Valiliği himayesinde Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, burada yaptığı konuşmada, insanların istedikleri kadar zeytin ve zeytinyağı tüketebileceklerini söyledi.

"Ömrü uzatıyor"

Zeytinin altın, yağının ise altın özü olduğunu belirten Karatay, "Zeytin ve zeytinyağı ömrü uzatıyor. Sağlıklı yaşam bahşediyor. Onun için altınla kıyas dahi edilmez. Onun için mutlaka her gün zeytin tüketilecek, her gün zeytinyağı içilecek, hiç korkmayın. Yalnız yanında ekmek olmayacak." dedi.

Zeytin ağaçlarını görünce heyecanlandığını aktaran Karatay, "Belki de eskiden zeytin ağacıydım." diyerek espri yaptı.

"Kanser ve kalp krizini önler"

Karatay, zeytinin ve zeytinyağının faydalarını sıralayarak "Altınözü'nün zeytinyağı yağ değildir, meyve suyudur ve en sağlıklı meyve suyudur, istediğiniz kadar içebilirsiniz. Yemeklerde zaten kullanıyoruz, Akdeniz ülkesiyiz, salatada, cacıkta kullanabiliriz ama içmek de ayrıca güzelliktir. Zeytinyağı, probiyotiktir, bizi gençleştirir, alzaymırı, kanseri, kalp krizini önler kardeşim." diye konuştu.

Bir ülkenin ayakta kalması için tarımın gelişmesinin şart olduğunu vurgulayan Karatay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'dan çiftçiye destek istedi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:06
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