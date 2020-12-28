Canan Karatay aşı açıklaması | Canan Karatay koronavirüs gargarası tarifi

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını ülkemizde mart ayında görüldü. Uzmanlar salgının aşı ile sona ereceğini belirtiyor. Bu dönemde pek çok kişi İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın aşı ve salgınla ilgili yaptığı açıklamaları merak ediyor. Peki, herkes aşı olmalı mı?

Canan Karatay koronavirüsten korunmanın yolları

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Prof Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın internet sitesine koronavirüsle ilgili önemli bir yazı yazdı. Karatay, gargaranın koronvirüsten korunmanın en ucuz ve etkili yöntem olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın yazısında şu ifadeler yer alıyor:

Grip virüsleri, CORONA da dahil sık sık mutasyona uğrarlar.

Corona virüsü, SARS-CoV-2 virüsü, 2019 Kasım ayından beri 120 kez mutasyona uğramış durumda.

Yani mangalda kül bırakmayanlara bakmayın siz, bilimsel gerçekler bunu kanıtlıyor.

1. Hangi aşı hangi virüs türüne biliyor muyuz?

2. Grip aşıları da her sene yenilenmiyor mu bu nedenle?

3. Corona aşısı henüz çok yeni, çok hızlı piyasaya sürüldü, pazar kapma telaşı ile, etkisi ve güvenirliği bilinmeden onay verildi.

4. Aşı çalışmalarının basamakları hızla ivedilikle çıkıldı. Yan etkileri de açıklanmıyor.

5. Geliştirdiği ya da geliştireceği antikorların kısa ömürlü yani 2-3 ay süre olacağı tahmin ediliyor, kesin bir elimizde yok.

6. Bazı aşı türlerinde ciddi yan etkiler ve ölümler görüldü.

7. Bu kadar bilinmezi bulunan, bir çok yabancı cisim, kimyasal ve yarı ölü virüs içeren bir maddeyi vücuda injekte etmek insanların olan sıhhatini bile risk eder.

8. Geleneksel aşılar ve bazı yeni tür aşıların üretiminde, bebek embriyosu, tavuk embriyosu vs. gibi hayvan ve belki de insan proteinleri kullanılıyor.

Siz siz olun, KELLE-PAÇA KEMİK SUYU yiyin için, antikorlarınız çoğalır ve güçlenir ve de grip olmazsınız.

BİKARBONATLI VE TUZLU ile gargara yaparsanız ağzınıza bulaşmış olsa bile, tükürüğünüzdeki CORONA virüsü ölür.

Virüsler ALKALİ ortam ve vücutta yaşamaz, ölürler.

Evde kapalı kalanların sık sık gargara yapmaları bu nedenle son derece önemlidir.

Siz hastalanmazsınız, çevrenize de virüsü yaymamış olursunuz.

Senelerden beri duygusallıktan uzak olan, halkın sıhhatini kollamaya korumaya çalışan, sürekli akut ve kronik hastalıklardan korunma amacı için çırpınan, yazan ve konuşan sayıları bir elin 5 parmağını geçmeyen HEKİMLER VATAN HAİNİ İSELER... BİLİN Kİ CANAN KARATAY DA BİR VATAN HAİNİDİR!

Tuzlu gargara koronavirüsten korur mu?

İspanyol gribi döneminde insanların salgına karşı tuzlu gargara kullandığı biliniyor. Canan Karatay gibi Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'da salgına karşı gargara yapılması gerektiğini açıkladı.