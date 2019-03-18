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Canan Karatay açıkladı: Mutlu olmak istiyorsanız...

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir organizasyonda mutlu olmanın sırrını açıkladı. Karatay, "Mutlu olmak isteyen şalgam suyu içsin" dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:20
Canan Karatay açıkladı: Mutlu olmak istiyorsanız...

Prof. Dr. Canan Karatay, her zamanki ezber bozan açıklamalarda bulundu. "Mutlu olmak isteyen şalgam suyu içsin" diyen Canan Karatay kış mevsiminde tüketmememiz gereken besinleri de açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü, Prof. Dr. Canan Karatay'ı Adana kebabı, ciğer kebabı, şalgam suyu, turp, karışık turşu, salata çeşitleri, yoğurt, mercimekli bulgur pilavı, tereyağı, keçi peyniri ve koyun peynirinin bulunduğu sofrada misafir etti. Sağlıklı beslenme üzerine yapılan sohbette Sözlü çiftinin sorularını cevaplandıran Prof. Dr. Canan Karatay, kuyruk yağlı kebap, ciğer kebabı, şalgam suyu, turp ve turşu çeşitlerinin çok faydalı gıdalar olduğunu söyledi. Proteinin yağıyla birlikte yendiği zaman vücuda fayda sağladığını anlatan Karatay mevsimine göre sebze tüketiminin önemine değindi.

"Her sebze ve meyvei mevsiminde yemeliyiz"

Patlıcan ve biberin kış mevsiminde tüketimini değerlendiren Karatay, "Kış mevsiminde ucuz olan kış sebzelerini tüketmeliyiz. Yazın da yaz sebzelerini yemeliyiz. Çünkü vücudumuz böyle programlanmış. Ben kışın patlıcan, biber yenmesine karşıyım. Yılın 12 ayı patlıcan yerseniz, vücut olumsuz reaksiyon gösterir. Kışın, turp, lahana, havuç, karnabahar, havuç ve kereviz var. Kışın bu sebzeleri yemeliyiz ki; hastalanmayalım. Her sebzeyi, her meyveyi doğal yetiştiği mevsiminde yemeliyiz" dedi.

"Turşu suyu, şalgam suyu en sağlıklı içecekler"

Adana'nın milli içeceği şalgam suyuna övgüler yağdıran Karatay, doğal olarak fermente olan şalgam suyu, doğal yoğurt ve evde yapılmış turşu çeşitlerinin bol bol tüketilmesini tavsiye etti. Mutluluk hormonu olan serotonin bağırsaklarda oluştuğunu anımsatan Karatay, "Serotonin üretmek için en doğru besinler, evde yapılmış turşu, doğal fermente olmuş şalgam suyu, sirke ve yoğurttur. Lahana, turp, brokoli, soğan, sarımsak, doğal tereyağı, zeytinyağı, keçi peyniri, koyun peyniri de serotonin sağlar. Geleneksel yöntemlerle yapılmış turşu suyu, şalgam suyu en sağlıklı içeceklerdir" diye konuştu.

Karatay, makarna, baklava, börek, lahmacun, pizza, hamburger, sandviç ve gazlı içeceklerin tüketilmesinin obeziteye neden olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:20
  1. Adana
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